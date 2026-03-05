Dragon Ball, Formula 1 mette all’asta una rarissima bandiera McLaren firmata da Akira Toriyama

Un pezzo di storia che unisce motorsport e manga: una rarissima bandiera Dragon Ball x McLaren firmata da Akira Toriyama sarà battuta all'asta durante il Season Launch Auction della Formula 1. Un oggetto unico nato da una collaborazione sorprendente.

Una bandiera rarissima che unisce Dragon Ball e Formula 1

I fan di Dragon Ball e gli appassionati di motorsport potrebbero trovarsi davanti a uno di quegli oggetti che sembrano usciti direttamente da un universo parallelo. Durante il prossimo Season Launch Auction organizzato da F1 Authentics, verrà infatti messo all'asta un pezzo di memorabilia estremamente raro: una bandiera promozionale Dragon Ball x McLaren firmata dal leggendario mangaka Akira Toriyama.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'asta, che aprirà ufficialmente il 5 marzo 2026 sul sito di F1 Authentics, raccoglierà cimeli autentici provenienti da diverse epoche della Formula 1. Tra tute da gara storiche e oggetti legati ai grandi protagonisti del campionato, uno dei lotti più curiosi è proprio questo oggetto che unisce la cultura pop giapponese con il mondo delle corse.

La bandiera raffigura diversi personaggi iconici della serie, tra cui Goku, Bulma, Muten Roshi e Crilin, disegnati accanto alla McLaren MP4/5B, la monoposto numero 28 guidata dal pilota Gerhard Berger. L'illustrazione non è una semplice reinterpretazione fanmade: si tratta di materiale promozionale ufficiale realizzato proprio da Toriyama.

Secondo le informazioni pubblicate nella scheda dell'asta, solo un numero molto limitato di copie di questo oggetto sarebbe stato stampato all'epoca. Questa versione specifica è ancora più preziosa perché porta la firma autentica di Akira Toriyama sull'illustrazione.

L'oggetto ha inoltre una storia particolare. La bandiera fu inizialmente regalata a Ekrem Sami, ex responsabile marketing del team McLaren Formula 1, e successivamente è stata affidata a un venditore privato che l'ha mantenuta in ottime condizioni per oltre trent'anni.

Per i collezionisti di memorabilia legata agli anime o alla Formula 1, si tratta quindi di un pezzo quasi irripetibile.

Quando Dragon Ball correva accanto alla McLaren

Il curioso incontro tra Dragon Ball e la Formula 1 non è un caso isolato, ma il risultato di una collaborazione nata tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta. In quel periodo la casa editrice giapponese Shueisha, responsabile della rivista Weekly Shonen Jump, divenne sponsor del team McLaren.

Il logo della celebre rivista apparve infatti sul muso delle monoposto McLaren durante le stagioni 1989 e 1990. Poiché Dragon Ball era la serie di punta della pubblicazione, la collaborazione si estese rapidamente anche alla promozione del manga.

Fu così che i personaggi creati da Akira Toriyama iniziarono ad apparire accanto a vetture da corsa e piloti di Formula 1 in diverse illustrazioni ufficiali. Per Toriyama, tra l'altro, il tema dei veicoli non era affatto estraneo.

Il mangaka aveva una vera passione per automobili e design meccanico, influenzata anche dal lavoro di famiglia legato al settore automobilistico. Questa passione si riflette spesso nelle sue opere, dove motociclette, capsule e mezzi futuristici sono disegnati con una cura quasi ingegneristica. La collaborazione con McLaren rappresentò quindi un terreno perfetto per fondere queste due passioni. L'autore realizzò diverse illustrazioni promozionali con Goku e gli altri personaggi immersi nell'estetica della Formula 1, creando immagini che oggi hanno acquisito un enorme valore storico.

Il legame tra Toriyama e il mondo delle corse arrivò perfino a influenzare un progetto manga. Nel 1990 l'autore disegnò una breve storia intitolata Battleman F-1 GP, dedicata al motorsport, dopo aver assistito a un Gran Premio e aver incontrato il leggendario pilota Ayrton Senna.

Oltre alla bandiera firmata, l'asta includerà altri oggetti di grande valore storico, tra cui una tuta da gara di Lewis Hamilton risalente alla sua stagione da rookie nel 2007 e una tuta utilizzata da Max Verstappen nel 2023 durante il dominio del team Red Bull Racing.