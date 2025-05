Dragon Ball e altri anime famosi potrebbero essere banditi in Texas per questa nuova legge

Il disegno di legge SB20, proposto in Texas, rischia di criminalizzare numerosi anime e manga popolari, da Goblin Slayer a Dragon Ball, equiparando qualsiasi contenuto animato "osceno" a reati gravissimi. La legge prevede fino a 5 anni di carcere per i trasgressori, anche occasionali. I fan texani si mobilitano, ma la battaglia per la libertà espressiva è appena iniziata.

Un attacco alla cultura pop giapponese: Texas vuole censurare gli anime

In Texas, una proposta legislativa sta facendo tremare gli appassionati di anime: il disegno di legge SB20, introdotto dal senatore repubblicano Pete Flores, si propone di combattere la pornografia infantile ma lo fa con una formulazione così ampia da rischiare di travolgere interi generi dell'animazione nipponica. L'articolo di legge, infatti, vieterebbe qualunque materiale "osceno" che ritragga figure apparentemente minorenni, anche se si tratta di personaggi animati, fumetti o immagini create con intelligenza artificiale. Il testo non distingue tra realtà e finzione, e non definisce chiaramente cosa sia da ritenersi "osceno". Un semplice nudo comico di Goku bambino in Dragon Ball o una scena di lotta in cui un personaggio perde parte dei vestiti potrebbero rientrare nel divieto. Una prospettiva che mette in discussione la sopravvivenza di moltissime opere di successo, da Goblin Slayer a Fruits Basket, passando per classici shōnen colpevoli solo di essere... shōnen.

Dragon Ball, Goku da bambino

Chi dovesse infrangere questa norma rischia fino a cinque anni di carcere - e non serve possedere collezioni intere: basterebbe uno sguardo fugace al materiale incriminato. Una misura che, secondo diversi analisti, "si traveste da protezione morale per mascherare una vera e propria campagna censoriale".

Nonostante la pericolosità del disegno di legge, il SB20 è attualmente bloccato alla Camera statale grazie all'opposizione dei democratici texani, che denunciano l'eccessiva vaghezza del testo e il rischio di colpire opere legittime. Tuttavia, la loro minoranza numerica non garantisce una vittoria duratura. "Questa legge potrebbe facilmente trasformare in criminali collezionisti e spettatori comuni," avverte la stampa locale. E il timore maggiore è che, una volta approvata in Texas, possa innescare un effetto domino in altri stati conservatori. Gli appassionati sono invitati a mobilitarsi, contattando i propri rappresentanti e difendendo un'arte che, tra astri cadenti e protagonisti dai capelli blu, racconta storie di crescita, lotta e umanità. Storie che ora rischiano il silenzio.