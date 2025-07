Dragon Ball, la doppiatrice inglese di Goku non lo avrebbe dovuto doppiare: "Ero candidata per Bulma o Chichi"

Dietro ogni personaggio animato c'è una voce capace di incarnarne l'anima, e poche sono diventate leggendarie come quella di Stephanie Nadolny per Goku bambino nella serie originale di Dragon Ball. Tuttavia, la sua strada verso il microfono di Goku è stata tutt'altro che scontata. A raccontarlo è stata lei stessa, in un'intervista esclusiva durante il San Diego Comic-Con, rivelando un retroscena curioso e inaspettato.

Dragon Ball: dai ruoli femminili a Goku bambino

Stephanie Nadolny è un nome imprescindibile per gli appassionati di Dragon Ball in lingua inglese. Nota soprattutto per aver dato voce a Goku in Dragon Ball e Dragon Ball GT, Nadolny ha anche doppiato il giovane Gohan in Dragon Ball Z ai suoi esordi con Funimation.

Goku in una scena di Dragon Ball

Quello che sorprende è che, originariamente, non aveva provato per i protagonisti maschili, ma per i ruoli femminili della serie. "Ho fatto l'audizione per tutti i ruoli femminili - Bulma, Chi-Chi, Puar, Chiaotzu - e tutto il resto", ha confessato. Sorprendentemente, anche se Puar e Chiaotzu non sono donne, le loro voci acute e giovanili richiedevano una tonalità femminile, e così furono affidate a un'altra doppiatrice.

Fu solo poco prima di concludere il provino che le chiesero: "Puoi fare la voce di un ragazzino?" In quel momento, Nadolny improvvisò la celebre voce di Goku, chiedendo quasi timidamente: "E questa come va?" Quel gesto spontaneo scatenò l'interesse dei giudici e cambiò per sempre il suo destino.

Una voce diventata icona

Il percorso di Nadolny proseguì con la doppia veste di giovane Gohan e Goku, ruoli che ha ricoperto con dedizione e che la resero un volto familiare ai fan per oltre un decennio. Dopo una pausa di più di dieci anni dal doppiaggio di Gohan, è tornata a vestire i panni del piccolo Goku in Dragon Ball DAIMA, l'anime che riprende le avventure del giovane eroe, incarnando nuovamente lo spirito originale del franchise.

La scelta di far tornare Nadolny non è stata casuale: la casa di produzione Toei Animation ha voluto recuperare proprio quell'essenza classica e autentica che la sua voce riesce a trasmettere. Ora il pubblico può ascoltarla ogni sabato sera su Adult Swim nel blocco Toonami e in streaming su piattaforme come Crunchyroll, Netflix e Hulu, confermando che, nonostante le numerose voci e rivisitazioni, l'anima di Goku resta indissolubilmente legata a quella di Stephanie.