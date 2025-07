Dragon Ball, la doppiatrice di Goku rivela i suoi trucchi su come riesca a urlare "Kamehameha" anche a 80 anni

Pur avvicinandosi ai 90 anni, Nozawa continua a mostrare una resistenza senza precedenti in una serie dominata dalle urla, e ha di recente spiegato come riesca a passare impeccabilmente dalle voci di Goku, Gohan e Goten.

Masako Nozawa, storica voce giapponese di Goku, ha sorpreso il pubblico con una performance live della Kamehameha a quasi novant'anni. Durante un evento speciale per il film Dragon Ball Super: Super Hero, ha svelato il suo trucco per restare energica e ha ribadito la sua volontà di doppiare Goku fino ai 182 anni.

Masako Nozawa e il segreto della "Kamehameha!"

La magia della Marunouchi TOEI, ultima sala cinematografica "roadside style" gestita direttamente da Toei, sta per spegnersi dopo 65 anni, ma lo fa lasciando un'eco epica nel cuore dei fan. Tra i tanti omaggi in programma prima della chiusura prevista per luglio 2025, la proiezione speciale di Dragon Ball Super: Super Hero ha avuto un momento fuori scala: Masako Nozawa, iconica doppiatrice giapponese di Goku, ha recitato dal vivo l'iconica Kamehameha strappando applausi e lacrime a una platea in visibilio. Nonostante i suoi quasi novant'anni, Nozawa ha dimostrato ancora una volta perché è considerata la colonna sonora dell'infanzia di milioni di spettatori: con sorprendente agilità vocale ha alternato i toni di Goku, Gohan e Goten, personaggi che continua a interpretare con inossidabile entusiasmo.

"Non è che mi sforzi per essere piena di energia. È che proprio non riesco a stare zitta", ha detto con una risata, confermando la definizione che i colleghi le attribuiscono: "La persona più energica è la signora Nozawa." A differenza di tanti suoi colleghi - come Sean Schemmel, voce inglese di Goku, che ha ammesso di essere svenuto più volte durante le sessioni di doppiaggio - Nozawa sembra immune alla fatica. Dopo aver registrato le urla battagliere di Dragon Ball Super: Broly, ha persino avuto la forza di andare a vedere come stava Bin Shimada, esausto dopo aver prestato la voce al leggendario Broly.

Ma qual è il segreto per mantenere una tale energia vocale dopo sette decenni di carriera? La risposta disarma per semplicità. "Sono piuttosto spensierata, quindi in realtà non sono brava in queste cose", ha confessato l'attrice quando le è stato chiesto della sua routine vocale. "Come attrice dovrei allenarmi, ma tendo a saltare. Ogni giorno faccio solo un bagno e dei gargarismi - 'Garagara-gara, sputo!' Tutto qui!" ha detto con un candore spiazzante. "Solo gargarismi?!", ha reagito il conduttore, "I gargarismi sono tutto ciò di cui hai bisogno!", ha ribadito lei.

Oggi Nozawa presta la voce anche a Omusubiman nel cartone per bambini Anpanman, ruolo ereditato da Hisako Kyōda che ha lasciato il doppiaggio a 90 anni. Lei invece guarda avanti con la solita grinta: "Voglio continuare fino ai 182 anni." E chi potrebbe mai dubitarne, se Goku continua ad alzare la voce con così tanta vita?