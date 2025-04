Dragon Ball Super ha adattato una delle ultime storie di Akira Toriyama come tributo

Nel momento in cui Dragon Ball Super sembrava essersi congedato dopo la scomparsa di Akira Toriyama, il manga è tornato a sorpresa tra le pagine di V-Jump con un racconto breve dedicato a Goten e Trunks in versione aspiranti supereroi. Ma sotto la superficie di questo trafiletto divertente si cela un gesto molto più profondo: l'episodio è stato tratto da uno degli ultimi appunti lasciati da Toriyama stesso.

Dragon Ball Super rende omaggio all'eredità di Toriyama

A rivelarlo è stato Toyotaro, disegnatore della serie, in un messaggio speciale pubblicato all'interno del ventiquattresimo volume del manga: "La storia segreta dietro la nascita di 'Saiyaman X' che ho avuto il privilegio di disegnare per la fine di questo volume è basata su un testo scritto dal maestro Toriyama, che ho rielaborato per trasformarlo in un manga." L'idea, spiegava il sensei, poteva anche non essere usata. Ma per Toyotaro sarebbe stato un peccato lasciarla nel cassetto.

Con la conclusione ufficiale dell'arco narrativo di Dragon Ball Super: Super Hero, il manga ha raccolto gli ultimi capitoli in un nuovo volume che oggi arriva sugli scaffali giapponesi. In mezzo a questi, quel racconto solitario - nato come prologo e rimasto fuori dalla storia principale - trova finalmente la sua forma. Toyotaro racconta infatti che, avendo ricevuto solo tre capitoli per l'arco prequel, scelse all'epoca di attenersi alla versione originale. Ma con la chiusura del ciclo, ha chiesto e ottenuto il permesso di adattare anche quella storia lasciata in sospeso: "Era comunque una storia che volevo disegnare a tutti i costi, così sono stati così gentili da permettermi di farlo come capitolo speciale."

Ora che il manga è in pausa e il futuro della serie appare incerto, questo piccolo tributo assume i contorni di un epilogo intimo che sigilla la collaborazione tra due generazioni di artisti uniti dal rispetto e da un'eredità troppo preziosa per essere dimenticata.