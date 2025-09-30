Ufficiale! Hideo Kojima sarà a Lucca Comics & Games 2025 per lanciare Death Stranding 2

Annunciate le date in cui il geniale creativo giapponese sarà a Lucca per presentare il suo ultimo videogame e per incontrare i fan italiani.

Ancora nebuloso il programma, ma adesso sappiamo con certezza che Hideo Kojima farà ritorno in Italia per concludere alla grande il tour di lancio del suo ultimo videogame, Death Stranding 2: On the Beach, a Lucca Comics & Games 2025.

Ecco le date in cui il creativo giapponese sarà presente a Lucca: 1 e 2 novembre. La due giorni ospiterà vari eventi relativi a Death Stranding 2: One the Beach tra cui panel a cui parteciperanno ospiti speciali (qualche star dei doppiatori del videogame in arrivo?), la presentazione del documentario Hideo Kojima: Connecting Worlds, inedito in Italia, e probabilmente un raduno cosplay a cui parteciperà lo stesso Kojima, che potrebbe essere previsto per il 1 novembre.

Death Stranding: dal videogame al cinema

Anticipato da un lungo Luca Marinelli a sorpresa nel trailer di Death Stranding 2 di Hideo Kojima, il secondo capitolo della saga videoludica Death Stranding è uscito per PlayStation 5 il 26 giugno. Per approfondire potete leggere la nostra recensione di Death Stranding 2: On the Beach, la recensione del sequel capolavoro di Hideo Kojima.

Ma la notizia che ci coinvolge direttamente riguarda la realizzazione di un film ispirato a Death Stranding, attualmente in fase di sviluppo. A dirigere la pellicola sarà Michael Sarnoski, che co-scriverà il film con lo stesso Kojima. Al momento non sappiamo molto sul cast, ma i fan tifano per rivedere il protagonista del videogame Norman Reedus anche sul grande schermo.

Prodotto da A24, il film dovrebbe riallacciarsi al plot del videogame, che racconta il viaggio in un mondo post-apocalittico di Sam Porter (Norman Reedus), in missione per salvare l'umanità ricollegandone i resti frammentati. In Death Stranding 2 Sam incontra nuovi compagni mentre si mette in viaggio per salvare ancora una volta un mondo in rovina, questa volta tormentato da una domanda inquietante: avremmo dovuto connetterci?