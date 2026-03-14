Dracula - L'amore perduto: con il 4K il vampiro di Luc Besson è ancora più romantico

La rilettura del mito di Dracula da parte di Luc Besson è arrivata in homevideo con un'edizione 4K targata Lucky Red e Midnight Factory dotata di un audio straordinario e un ottimo video. Deludenti però gli extra.

Torna il mito immortale di Dracula con nuovo adattamento del celeberrimo romanzo di Bram Stoker: stavolta lo firma Luc Besson, che nel suo Dracula - L'amore perduto sfodera il suo stile inconfondibile e sceglie una rilettura incentrata sul tema dell'amore e della maledizione, piuttosto che sull'horror, sondando l'aspetto più intimo e romantico del personaggio. Caleb Landry Jones interpreta un Dracula tormentato, sospeso tra l'eternità e un amore impossibile, in un racconto gotico potente ed emozionante.

Zoë Bleu Sidel e Caleb Landry Jones in una scena del film

Adesso il film che tra i protagonisti vanta anche Christoph Waltz, Zoë Bleu Sidel e Matilda De Angelis, è arrivato in homevideo con edizioni targate Lucky Red e Midnight Factory. La più prestigiosa che abbiamo potuto apprezzare è quella in 4K UHD a due dischi (all'interno c'è anche il blu-ray), che come da consuetudine Midnight si presenta con un'elegante slipcase con sovracoperta cartonata e contiene un booklet di approfondimento. Il modo migliore per cogliere l'indole tormentata e il lato più intimo del vampiro per antonomasia che ha scelto di rinnegare persino Dio.

Il video 4K esalta le atmosfere oscure da melodramma gotico

Christoph Waltz veste i panni di un prete

La prima cosa che spicca del video 4K UHD di Dracula - L'amore perduto è la mancanza dell'HDR che inevitabilmente qualcosa toglie sui colori e sulle luci. La visione comunque anche sotto questo aspetto resta molto piacevole e avvincente, con rossi intensi, colori brillanti e solamente i neri un po' lontani dalla solidità ottimale, con la conseguenza di limitare leggermente il senso di profondità, soprattutto nelle numerose scene buie.

L'edizione 4K UHD di Dracula - L'amore perduto

Il contrasto comunque è molto buono, mentre dove il video regala il meglio è sul fronte del dettaglio, sempre molto elevato su tutti gli elementi del piano, con costumi ricchi di particolari e incarnati porosi. La definizione resta eccellente anche nelle circostanze più ostiche e nelle scene caratterizzate da oscurità e nebbia, o dove la luce arriva dalle candele, esaltando così le atmosfere oscure e le scenografie spettacolari di questo melodramma gotico visivamente affascinante.

C'è anche il Dolby Atmos italiano in un audio da applausi

Ancora più convincente il reparto audio, dove troviamo la bellissima sorpresa di una traccia Dolby Atmos con core trueHD anche per l'italiano, oltre che per l'inglese. E i risultati sono straordinari: la scena sonora infatti è sempre vigorosa, esuberante e aggressiva, l'incisiva colonna sonora di Danny Elfman e gli effetti ambientali coinvolgono tutti i diffusori con grande energia.

Caleb Landry Jones è il disperato Conte Vlad

C'è anche un efficace sfruttamento della verticalità grazie ai canali di altezza e da parte sua il subwoofer elargisce bassi molto generosi. Insomma il senso di immersione è notevole, soprattutto nei momenti di azione più concitata come la battaglia con gli ottomani e il finale con l'assalto al castello. In questo contesto i dialoghi sono sempre chiari ed emergono puliti anche quando gli effetti sono numerosi e fracassoni.

Extra deludenti: trailer e tre brevi clip

Caleb Landry Jones con il pesante make up che lo trasforma nel Conte Dracula

Dove purtroppo l'edizione delude è sul fronte degli extra. Certo, va ricordato che all'interno dell'edizione c'è il tradizionale booklet di approfondimento delle edizioni Midnight, ma come contenuti speciali troviamo solamente il trailer e tre brevissime featurette promozionali: Diventare Dracula (2'), La musica di Dracula (1' e mezzo) e Dirigere Dracula (2'), incentrate ovviamente sul personaggio, sulla colonna sonora e sulla regia. Decisamente troppo poco visto il prestigioso cast, i temi del film e i potenziali motivi di approfondimento.