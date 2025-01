The Ugly Stepsister, malori e nausea tra gli spettatori del Sundance: "Horror viscerale e disgustoso"

Avrebbe turbato anche gli stomaci più forti la visione del body horror The Ugly Stepsister, ancora una riflessione sui sacrifici e sulle distorsioni del corpo femminile per ottenere la bellezza assoluta.

Il personale addetto alle pulizie del cinema della sezione Midnight del Sundance Film Festival ha avuto il suo bel da fare dopo la proiezione dell'horror The Ugly Stepsister, la cui visione avrebbe provocato malori e un episodio di vomito tra il pubblico.

Il film è scritto e diretto da Emilie Blichfeldt e mostra Lea Myren nel ruolo principale di Elvira, impegnata in uno scontro con la splendida sorellastra in un regno dove la bellezza regna sovrana. per affascinare il principe, Elvira ricorre a misure estreme in una spietata competizione per la perfezione.

E sono proprio queste "misure estreme" ad aver suscitato forti reazioni secondo un recensore di Variety presente alla premiere. "Uno spettatore si è sporto nel corridoio e ha vomitato", ha riferito. L'articolo descrive anche in dettaglio alcune delle scene disgustose, tra cui l'ingestione di una tenia, le ciglia cucite e una rinoplastica non proprio all'avanguardia.

Chi ha paura del body horror al femminile?

Anche il critico di ScreenRant, presente alla premiere di The Ugly Stepsister, in programma anche alla prossima Berlinale, ha scritto:

"L'ambientazione da favola del film rende i suoi momenti di body horror ancora più viscerali e disgustosi. Una scena alla fine del film è davvero disgustosa, quindi non mi sorprende che qualcuno abbia vomitato durante la première".

Il genere body horror è tornato in auge lo scorso anno grazie al successo di The Substance, pellicola la femminile diretta da Coralie Fargeat e interpretata da Demi Moore e Margaret Qualley. Il film ha conquistato cinque nomination agli Oscar, tra cui Miglior Film e Miglior Attrice protagonista per Moore.