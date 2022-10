Dracula di Bram Stoker: stasera 30 ottobre su Cielo il film di di Francis Ford Coppola

Stasera alle ore 21.15 Cielo propone Dracula di Bram Stoker film del 1992 di Francis Ford Coppola. Halloween non è mai stato terrificante come lo sarà quest'anno grazie a questa perla dell'horror senza tempo.

Dracula di Bram Stoker viene proposta all'interno del ciclo Cult & Pulp. La pellicola ha un cast eccezionale del calibro di Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, Cary Elwes e Monica Bellucci.

Il film è una brillante rielaborazione del romanzo Dracula del 1897 nato dalla mente dello scrittore irlandese Bram Stoker. Tuttavia, a differenza della versione cartacea, il Dracula di Coppola è la riconferma della indiscussa bravura del regista, capace ancora una volta di stupire realizzando una pellicola mozzafiato e soprattutto personale.

Francis Ford Coppola riesce così nell'impresa di trasformare uno dei più celebri romanzi epistolari dell'orrore in un cult del cinema di tutti i tempi, con un cast impareggiabile e una forma stilistica mozzafiato resa possibile grazie a una fotografia suggestiva dai toni decadenti e dai colori magrittiani e, soprattutto, attraverso la messa in scena di una trama avvincente e terrificante al tempo stesso, in grado di rendere lo spaventoso e temibile conte Dracula il principe dell'amore, oltre che del male più cupo e assoluto, costantemente assetato di sangue e in cerca di vendetta.

Dracula di Bram Stoker non lascia spazio all'immaginazione. La rappresentazione del male, del vampirismo, è resa in modo crudo ed esplicito e si mescola sapientemente alla libido e alla seduzione, con un'oscillazione costante tra bene e male, virtù e vizio, luci ed ombre.