Dracula: "Gary Oldman ha dormito in una bara per tutta la durata delle riprese"

Secondo quanto rivelato da Cary Elwes Gary Oldman avrebbe dormito in una bara per tutta la durata delle riprese di Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola.

Cary Elwes, intervistato dal The Hollywood Reporter, ha recentemente parlato di Dracula di Bram Stoker e di come Gary Oldman, a causa della sua meticolosità e del suo metodo, abbia letteralmente dormito in una bara al fine di calarsi al meglio nel suo personaggio.

Gary Oldman in una scena di Dracula

A questo proposito Elwes ha dichiarato: "Il mio film preferito è Apocalypse Now. Amo il Padrino, ma per me Apocalypse è il capolavoro di Francis Ford Coppola: Ho ogni libro scritto su di lui e per questo motivo, quando l'ho incontrato, sapevo bene come ragionava e come lavorava."

Gary Oldman in Dracula di Bram Stoker, di Francis Ford Coppola

"Per Dracula Francis credeva che il cast avrebbe dovuto passare molto tempo insieme, di conseguenza fece vivere tutti i cacciatori di vampiri in una proprietà, mentre il povero Gary dovette vivere da solo." Ha raccontato l'attore. "Gary dormiva in una bara ogni notte, ecco quanto aveva preso sul serio il suo ruolo. Il cast l'ha incontrato per la prima volta sul set, durante le prove, e poi non l'abbiamo più rivisto."

Cary Elwes ha concluso la sua intervista parlando del franchise di Saw - L'enigmista: "Se riprenderò mai il ruolo del Dr. Lawrence Gordon? Mai dire mai, anche se, in tutta sincerità, credo proprio di aver esplorato a sufficienza quel personaggio. Sono pronto ad ascoltare un'eventuale offerta dello studio ma credo di aver già detto tutto per quanto concerne il Dr. Gordon".