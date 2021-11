Keanu Reeves parla di Winona Ryder: "Agli occhi di Dio siamo tecnicamente sposati"

Keanu Reeves e Winona Ryder hanno appassionato il pubblico negli anni '90 con la storia d'amore inscenata sul set di Dracula di Bram Stoker, ma l'attore è convinto che il matrimonio celebrato in quel contesto con la sua collega sia ancora valido agli occhi di Dio.

Winona Ryder e Keanu Reeves in una scena di Dracula

In Dracula di Bram Stoker, infatti, Keanu Reeves, che interpretava Jonathan Harker, ha sposato Winona Ryder, nel ruolo di Mina, davanti a un vero prete chiamato dal regista Francis Ford Coppola. L'attore, in un'intervista con Esquire, ha spiegato di essere convinto di essere ancora realmente sposato:

"Abbiamo girato un'intera scena di un matrimonio con un vero prete. Winona dice che siamo sposati. Coppola dice che lo siamo. Quindi immagino che siamo sposati agli occhi di Dio"

Anche Winona Ryder nel 2018 aveva dichiarato la stessa cosa, raccontando che anche secondo lei il matrimonio celebrato sul set sarebbe davvero valido: "In realtà ci siamo sposati in Dracula. Giuro su Dio, penso che siamo sposati nella vita reale. In quella scena Francis ha usato un vero prete rumeno. Quindi, penso che siamo sposati".

Insomma, sembra che a Francis Ford Coppola piaccia fare le cose sul serio tanto da far sposare davvero i due attori, amici carissimi nella vita. Il regista ha commentato così la questione: "Sono piuttosto sicuro che il matrimonio sia valido. Siccome non ero soddisfatto della prima versione, feci rigirare la scena del matrimonio dall'inizio, per intero, di fronte a un prete vero che ha portato avanti il rito fino alla fine".

In Dracula di Bram Stoker del 1992, Francis Ford Coppola rilegge il mito di Dracula riportandolo alle origini letterarie, con il primo vero adattamento del romanzo di Stoker. Nel cast, oltre a Keanu Reeves e Winona Ryder, grande protagonista nei panni di Dracula c'è Gary Oldman, che ha regalato al cinema un'interpretazione unica.