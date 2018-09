Downton Abbey: annunciata data di uscita del film nelle sale

Focus Features e Universal Pictures International hanno annunciato la data in cui l'atteso film che continuerà la storia della serie Downton Abbey arriverà nelle sale.

I fan della storia della famiglia Crawley dovranno segnare nei propri calendari la data di venerdì 13 settembre 2019, periodo che dà il via alle ipotesi riguardanti un possibile passaggio in anteprima in uno dei festival internazionali in programma in quelle giornate.

La produzione ha inoltre annunciato che il cast sarà composto da Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol, Penelope Wilton, e Maggie Smith.

Tra i nuovi arrivi nell'aristocratico mondo ci saranno invece Imelda Staunton, Geraldine James, Simon Jones, David Haig, Tuppence Middleton, Kate Phillips, e Stephen Campbell Moore.

La sceneggiatura è stata scritta da Gareth Neame e Liz Trubridge, mentre la regia sarà di Michael Engler. Julian Fellowes, creatore della serie, sarà coinvolto come produttore.

Peter Kujawski, a capo di Focus, ha dichiarato: "Fin da quando si è conclusa la serie, i fan di Downton hanno atteso a lungo il prossimo capitolo della storia della famiglia Crawley. Siamo elettrizzati di unirci a questo incredibile gruppo di filmmaker, attori e artisti, guidati da Julian Fellowes e Gareth Neame, nel riportare il mondo di Downton sul grande schermo il prossimo settembre".