Downton Abbey 3: Imelda Staunton conferma che il film verrà realizzato

Imelda Staunton ha confermato le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane riguardanti la produzione di Downton Abbey 3, il nuovo film le cui riprese dovrebbero iniziare in estate.

L'attrice ha condiviso l'aggiornamento sul mondo creato da Julian Fellowes in occasione di un'intervista rilasciata a BBC Radio 2.

Un ritorno nei cinema

Commentando le notizie su un possibile ritorno di Downton Abbey, Imelda Staunton ha dichiarato: "Ci sarà il film finale, eccovi accontentati".

La conduttrice Zoe Ball ha quindi scherzato sostenendo che l'attrice potrebbe essere nei guai per aver rivelato l'importante informazione. L'attrice ha però risposto: "Non mi importa".

Downton Abbey e I film in costume: quando il cinema ripercorre la storia

La serie, andata in onda per sei stagioni, dopo il successo ottenuto sul piccolo schermo è approdata nelle sale con due film.

Nel 2022 era arrivato nei cinema Downton Abbey II: Una Nuova Era, in grado di incassare ben 93 milioni di dollari. Il primo lungometraggio era invece arrivato a quota 195 milioni nel 2019.