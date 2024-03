Downton Abbey, Paul Giamatti è pronto per il terzo film della saga

La star di The Holdovers ha confermato di essere in procinto di partecipare al nuovo lungometraggio sequel franchise britannico.

Una new entry illustre per il terzo film di Downton Abbey. Paul Giamatti, fresco di nomination all'Oscar al miglior attore protagonista per la sua performance in The Holdovers - Lezioni di vita di Alexander Payne, ha dichiarato di essere pronto a tornare nell'universo di Downton Abbey.

Billions: un primo piano di Paul Giamatti in una scena della quarta stagione

Quest'estate inizieranno le riprese del terzo film, che verrà distribuito nel 2025. Paul Giamatti tornerà nel ruolo Harold Levinson nel nuovo film, dopo aver stupito critica e pubblico nei panni del professor Paul Hunham nel film di Payne.

Ritorno in Downton Abbey

"I fan di Downton Abbey riconosceranno Paul dall'ultima volta che ha recitato in Downton Abbey nella serie televisiva nel 2013, interpretando Harold Levinson, fratello della Contessa di Grantham. Ma riaverlo è una sorta di colpo per il team creativo perché da allora la sua carriera lo ha reso ancora più richiesto" ha dichiarato una fonte a TVBiz.

Il nuovo film di Downton Abbey è in fase di sviluppo con star del calibro Hugh Bonneville e Michelle Dockery e riprese previste a Highclere Castle nell'Hampshire in estate. Downton Abbey è stato trasmesso in origine tra il 2010 e il 2015 prima di passare al grande schermo con un film nel 2019 e un sequel nel 2022 dal titolo Downton Abbey II: Una Nuova Era.