Downton Abbey 2 è ufficiale: il nuovo film esce a Natale, scoprite le new entry nel cast

Dopo il grande successo del primo film di Downton Abbey, Julian Fellowes e il cast della celebre serie tv tornano nuovamente sul grande schermo con un sequel in uscita a Natale nelle sale.

"Siamo entusiasti di annunciare che Julian Fellowes e l'intero cast di Downton Abbey saranno di ritorno per #DowntonAbbey2, con Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West che si aggiungono alla pellicola. Guardate il film al cinema questo Natale!" si legge nel post dell'account Instagram ufficiale dello show.

Al momento non abbiamo informazioni sui ruoli che interpreteranno i nuovi arrivati di Downtown Abbey 2, ma attendiamo aggiornamenti in merito.

Focus Features ha però fatto sapere (via ET) che le riprese inizieranno questo mese: "Dopo un anno così complicato è un grande conforto pensare che ci attendono tempi migliori e che il prossimo Natale avremo modo di passarlo in compagnia dei nostri amati protagonisti di Downton Abbey".

E aggiunge Peter Kujawski, chairman della compagnia "Non c'è nessun posto come casa propria per le feste, e non potevamo immaginare un regalo migliore del riunirci con Julian, Gareth e l'intera famiglia di Downton Abbey nel 2021 e riportare i Crawley a casa per i loro fan".