Downton Abbey: il concorso per vincere un weekend romantico in un castello

La maestosa dimora di Downton Abbey ha appena riaperto i battenti, questa volta sul grande schermo, e un concorso celebra il film uscito il 24 ottobre con Universal Pictures. La posta in palio? Un un weekend romantico in un castello.

Downton Abbey: Michelle Dockery e Matthew Goode in una scena del film

Downton Abbey è la serie britannica in costume più applaudita e più premiata di sempre. Creata da Julian Fellowes, la serie tv racconta le vicende dell'aristocratica famiglia Crawley e dei loro servitori tra amori, segreti, complotti e scandali.

Per celebrare il grande ritorno dei protagonisti più amati della serie TV - ritorno di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Downton Abbey - Universal Pictures Home Entertainment Italia ha realizzato delle nuove eleganti creatività tutte da collezionare, sia per le singole stagioni che per l'esclusivo Boxset 1-6, assolutamente imperdibile.

Queste nuove edizioni, disponibili dal 2 ottobre in Dvd, non saranno l'unica novità da non lasciarsi sfuggire: tutti i fan della serie potranno infatti partecipare allo speciale concorso dedicato, Vinci un weekend in un castello con Downton Abbey. Con l'acquisto dei prodotti della Serie TV, Universal Pictures Home Entertainment Italia ti regala un weekend per due persone nello splendido Castello di Semivicoli, in provincia di Chieti, per vivere delle atmosfere da sogno come quelle di Downton Abbey! Questo spettacolare palazzo baronale del XVII secolo, oggi wine resort dell'azienda vitivinicola Masciarelli, offre come premio due notti in sistemazione in Jr Suite Segrete e Monastero con trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet con dolci tipici home-made e prodotti a Km 0; oltre alla disponibilità di uso palestra, piscina e free wi-fi.

Per partecipare basterà inserire lo speciale codice presente sul retro dello sticker on-pack ed inserirlo sul sito dedicato www.vinciconuniversal.it entro il 31/03/2020.