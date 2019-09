Downton Abbey, ci sarà un sequel del film?

Downton Abbey non è ancora arrivato nelle sale ma i produttori già stanno pensando a un possibile sequel del film sulla celebre serie televisiva.

Quando il film sarà al cinema, il prossimo 24 ottobre, tutta la famiglia Crawley tornerà nella fantastica cornice di Downton, con una nuova storia tutta da raccontare. Ancora prima dell'uscita, il produttore esecutivo Gareth Neame già parla di un probabile sequel del film, che sicuramente manderà in visibilio i fan.

A quanto pare, il film si conclude con diverse strade da esplorare, per cui non sarà difficile vedere arrivare nei prossimi anni un sequel: "Abbiamo alcune idee per cose che vorremmo esplorare, se avremo la fortuna che ciò possa accadere, ma tutto dipende dai prossimi giorni. Ci piace pensare di vivere in tempi democratici ed è tutto incentrato sui fan e sul pubblico - se adorano il film e lo guardano, beh, allora saremo pronti a fare di più. Comunque, qualunque cosa accada, spero che la gente lo adori. Il tempismo è giusto. Una lontananza di tre anni da personaggi così amati è un bel po'di tempo."

Pare quindi che i produttori siano già pronti per mandare avanti nuove idee per il mondo british di Downton Abbey, uno degli show televisivi con più nomination agli Emmy Awards, 69 nomination e 15 vittorie, che ora potrebbe concorrere addirittura per i prossimi Oscar.

Downton Abbey: un'immagine promozionale del film

Il creatore della serie Julian Fellowes ha raccontato l'esperienza del film a The Hollywood Reporter: "Non credevo che il film potesse accadere. Poiché molte delle mie serie preferite non avevano un film, non pensavo che fosse possibile. Ma gradualmente, sembrava presentarsi come un evento inevitabile e dopo circa un anno, ho iniziato a pensare a cosa stava accadendo e che fosse possibile"

Downton Abbey ritroverà nel cast Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern e Laura Carmichael, Maggie Smith, Allen Leech, Matthew Goode, Joanne Froggatt, Brendan Coyle Robert James-Collier, Lesley Nicole, Sophie McShera, Phyllis Logan, Raquel Cassidy e Michael C. Fox.