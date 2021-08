Downton Abbey 2: il titolo ufficiale e la descrizione del teaser

Il CinemaCon di Las Vegas ha rivelato il titolo ufficiale e la descrizione del teaser di Downton Abbey 2, atteso sequel del film ispirato alla popolare serie inglese che si intitolerà Downton Abbey: A New Era e arriverà nei cinema il 18 marzo 2022.

Downton Abbey: Geraldine James, Simon Jones, Kate Phillips in una scena del film

Il teaser footage mostrato in anteprima al CinemaCon vede il ritorno della famiglia Crawley e dello staff di Downton intento nei preparativi di un viaggio oltreoceano. Il Mr. Carson di Jim Carter, in una delle poche battute presenti nel filmato, intona "The British are coming." C'è un sacco di sfarzo, glamour e jazz, oltre, evidentemente, un matrimonio. Nessuna informazione su quando il teaser verrà reso pubblico.

Il cast di Downton Abbey: A New Era include Maggie Smith, Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Laura Charmichael, Jim Carter e molti altri. Tra i nuovi arrivi Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West.

La sceneggiatura è firmata dal creatore della serie originale, il premio Oscar Julian Fellowes, insieme a Gareth Neame e Liz Trubridge. La regia è di Simon Curtis.

Downton Abbey: disponibile il ricettario di Natale della Panini Comics

Il primo film su Downton Abbey raccontava una visita alla tenuta Grantham del re e della regina d'Inghilterra e si è concluso con un ballo degno della famiglia reale. La pellicola si è rivelata un successo globale con un incasso di 97 milioni di dollari al botteghino nazionale e 237,9 milioni in tutto il mondo.