Dopo Wolf Man e L'uomo invisibile quale sarà il prossimo "mostro" ad arrivare al cinema?

Il Dark Universe potrebbe non aver funzionato per la Universal Pictures, ma l'amato franchise dei mostri ha trovato nuova vita negli ultimi anni.

In prima linea in questa operazione c'è Leigh Whannell, il co-sceneggiatore e protagonista dell'originale Saw. Nel 2020, Whannell ha stupito la critica e il pubblico con la sua versione de L'uomo invisibile. Ora lui e la Blumhouse vogliono ripetere lo stesso risultato con Wolf Man, che arriverà nelle sale a gennaio.

Se il film ripeterà il successo de L'uomo invisibile, sia per quanto riguarda le recensioni che gli incassi, non sarebbe sorprendente vedere Whannell alle prese con un altro classico dei mostri. Nel corso di un'intervista concessa a Screen Rant, al regista è stato chiesto quale altro mostro vorrebbe affrontare, e la risposta è stata sì sorprendente ma anche abbastanza telefonata.

L'uomo invisibile: Elisabeth Moss in una sequenza del film

"Ho sempre pensato a Jekyll e Hyde", ha rivelato Whannell. "Quel libro, quando ero bambino, mi faceva davvero venire i brividi, il suo concept. Di tutti i mostri, è quello mi è rimasto davvero impresso. C'è qualcosa di potentissimo nel fatto che l'eroe e il cattivo siano la stessa persona. Credo che il prossimo sarebbe un'ottima versione moderna di Jekyll e Hyde. Non so ancora esattamente come andrebbe realizzato". Su queste pagine potete recuperare il trailer di Wolf Man.

Wolf Man: una terrificante trasformazione nella foto del reboot, "ritorno all'horror per Leigh Whannell"

Gli altri film di mostri in arrivo

Ci sono stati molti film recenti basati sui mostri classici e ce ne saranno molti altri nei prossimi anni, anche se non tutti della Universal. Guillermo Del Toro sta lavorando a un nuovo film su Frankenstein per Netflix, che avrà come protagonisti Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth e Christoph Waltz. Maggie Gyllenhaal ha diretto un film intitolato The Bride, basato su La sposa di Frankenstein, con Jessie Buckley e Christian Bale.

Anche uno dei registi horror più famosi del momento si cimenterà con un mostro iconico della Universal. James Wan, regista di The Conjuring e partner creativo di lunga data di Whannell, è pronto a produrre e potenzialmente a dirigere una nuova versione de Il mostro della laguna nera. Questo progetto andrà ad aggiungersi al suo lavoro di produzione di un nuovo film su Van Helsing, che dovrebbe essere diretto da Julian Avery, regista di Overlord e L'Esorcista del Papa.