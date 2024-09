Wolf Man: una terrificante trasformazione nella foto del reboot, "ritorno all'horror per Leigh Whannell"

Nella nuova immagine di Wolf Man condivisa da Empire Magazine: il protagonista Christopher Abbott inizia la sua trasformazione mostruosa in licantropo. Il primo sguardo al look del lupo mannaro anticipato da un attore in costume all'Halloween Horror Nights della Universal Orlando era stato accolto con una pioggia di critiche, ma i nuovi dettagli forniti sul reboot horror fanno ben sperare.

L'immagine diffusa da Empire mostra Christopher Abbot a terra, ferito, che allunga una mano verso un martello per difendersi dall'assalto di un a creatura che non vediamo nella foto, ma che verrà rivelata nel film.

Il regista Leigh Whannell ha definito Wolf Man il suo ritorno all'horror puro dopo Upgrade e L'uomo invisibile: "Upgrade era più un action fantascientifico. Quando ho scritto L'uomo invisibile stavo guardando un sacco di thriller domestici perché amo quel genere. Wolf Man è il mio tentativo di fare qualcosa che è puro horror".

Tutti i dettagli del reboot

Prodotto da Blumhouse, Wolf Man vede protagonista Christopher Abbott nei panni di Blake, padre e marito di San Francisco che eredita la casa di famiglia, una fattoria nelle campagne dell'Oregon, dopo la scomparsa del padre, che si presume morto. Mentre il suo matrimonio scricchiola, Blake convince la moglie Charlotte (Julia Garner) a prendersi una pausa dalla metropoli per visitare la tenuta rurale insieme alla figlioletta Ginger (Matlida Firth).

Ma mentre la famiglia si avvicina alla fattoria nel cuore della notte, viene attaccata da un animale invisibile e, in una fuga disperata, si barrica all'interno della casa mentre la creatura si aggira per il perimetro. Con il passare della notte, però, Blake comincia a comportarsi in modo strano, trasformandosi in qualcosa di irriconoscibile, e Charlotte sarà costretta a decidere se il terrore all'interno della loro casa è più letale del pericolo all'esterno.

Nel cast troviamo anche Sam Jaeger, Ben Prendergast e Benedict Hardie. Wolf Man è diretto da Leight Whannell, che ha già collaborato con Blumhouse per L'uomo invisibile, Upgrade e Insidious: Chapter 3.