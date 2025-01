Wolf Man: aperti su Amazon i preorder dell'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray

Su Amazon sono attualmente aperti i preorder dell'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray di Wolf Man. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 34,99€, con "Prenotazione al prezzo minimo garantito" (maggiori info su questa modalità di prenotazione nella sezione "termini" nella pagina del film su Amazon). Tutti i dettagli relativi all'home video in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-Ray di Wolf Man in questione è venduta e spedita da Amazon, con la data d'uscita indicata al 31 dicembre 2025.

Wolf Man: il terrore prende forma in edizione Steelbook 4K UHD

Dalla mente creativa di Leigh Whannell, precedentemente regista de L'uomo invisibile, arriva un nuovo incubo cinematografico che tenta di ridefinire il mito del lupo mannaro. Wolf Man è una discesa nella paura più primordiale, un horror psicologico in cui il terrore si insinua tra le mura domestiche, trasformando la sicurezza della famiglia in un'angoscia senza via d'uscita. Con una regia capace di costruire tensione e un cast guidato da Christopher Abbott e Julia Garner, il film si impone come un'esperienza cinematografica disturbante e inesorabile.

Ora, Wolf Man arriva in edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray, un edizione, anche da collezione, che vuole esaltare ogni dettaglio dell'orrore. Imperdibile per gli amanti del cinema di genere, che tenta di portare a casa vostra un esperimento di "ricostruzione orrorifica" tutto contemporaneo, guardando al passato.