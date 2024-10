Wolf Man: Christopher Abbott si trasforma in lupo mannaro nel primo trailer dell'horror

La Blumhouse ha diffuso un nuovo trailer del suo prossimo remake horror Wolf Man, una rivisitazione moderna del classico mostro della Universal. Il film arriverà nelle sale il 17 gennaio.

La trama del film

Christopher Abbott interpreta il licantropo protagonista, che terrorizza la sua famiglia e la moglie, interpretata dalla star di Ozark Julia Garner. Ecco la trama ufficiale: "Il film segue Blake (Abbott), marito e padre di San Francisco, che eredita la sua remota casa d'infanzia nell'Oregon rurale dopo che il suo stesso padre scompare e viene dato per morto. Con il matrimonio con la potente moglie Charlotte (Garner) che si sta logorando, Blake convince Charlotte a prendersi una pausa dalla città e a visitare la proprietà con la loro giovane figlia Ginger (Matilda Firth). Ma quando la famiglia si avvicina alla fattoria nel cuore della notte, viene attaccata da un animale invisibile e, in una fuga disperata, si barrica all'interno della casa mentre la creatura si aggira per il perimetro. Con il passare della notte, però, Blake inizia a comportarsi in modo strano, trasformandosi in qualcosa di irriconoscibile, e Charlotte sarà costretta a decidere se il terrore all'interno della loro casa sia più letale del pericolo all'esterno".

Nel trailer, la famiglia sopravvive a un brutale incidente d'auto, ma Blake di Abbott viene attaccato da un mostro invisibile. Lentamente si infetta, gli crescono artigli e peli e non riesce a comunicare con la moglie. Negli ultimi istanti del trailer, si può vedere brevemente il look completo di Wolf Man mentre Abbott si lancia contro la moglie, che tenta di fuggire a bordo di un camion.

Wolf Man è diretto da Leigh Whannell, il co-creatore di Saw che ha anche diretto il successo horror del 2020 L'uomo invisibile, che ha incassato 144 milioni di dollari al botteghino mondiale. Jason Blum produce il film con la sua Blumhouse e Motel Movies, mentre Ryan Gosling (inizialmente previsto come protagonista), Ken Kao, Bea Sequeira, Mel Turner e Whannell sono produttori esecutivi.