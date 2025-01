Wolf Man battuto al box office USA dalla commedia con Keke Palmer One of Them Days

Box office americano imprevedibile. Doveva essere il weekend di Wolf Man, ma il nuovo horror targato Blumhouse è stato battuto dal film Disney Mufasa: Il Re Leone e dalla scatenata commedia con Keke Palmer One of Them Days, vero outsider del weekend. La pellicola targata Sony Pictures, prodotta da Issa Rae e scritta da Syreeta Singleton, ha debuttato con 11,6 milioni raccolti in 2.675 sale, ottenendo una media per sala di 4.336 dollari. Al centro della storia due amiche e coinquiline coinvolte in una scatenata buddy comedy al femminile mentre cercano i soldi per pagare l'affitto e non restare in mezzo a una strada dopo che il fidanzato di una delle due ha sprecato i soldi del mese.

Dopo una partenza in sordina, Mufasa: Il Re Leone continua a imporsi accumulando incassi. Da cinque settimane in classifica, il prequel de Il re leone aggiunge altri 11,5 milioni agli incassi domestici che salgono a quota 205,8 milioni. A livello globale, Mufasa punta al traguardo dei 600 milioni.

Il caso Wolf Man

E veniamo a Wolf Man. La pellicola targata Blumhouse e Universal che reimmagina un mito dell'orrore classico come il licantropo affidando la rilettura alle sapienti mani di Leigh Whannell, già regista dell'hit L'uomo invisibile, non supera la terza posizione debuttando con 10,5 milioni in 3.354 sale e segnando una media per sala di 3.145 dollari. Confrontato ai 28 milioni di dollari incassati da L'uomo invisibile durante il suo primo fine settimana nel 2020 sembra un netto passo indietro.

Prosegue la marcia trionfale di Sonic 3 - Il Film, altro titolo che ha dominato il botteghino natalizio e che aggiunge altri 8,6 milioni al bottino domestico, che raggiunge quota 216,4 milioni. La nuova avventura dell'ipercinetico riccio blu e dei suoi amici animati, star dell'omonimo popolarissimo videogioco, ha già incassato oltre 422 milioni a livello globale.

Dal primo al quinto posto, brusco calo di incassi per Nella tana dei lupi 2, sequel della fortunata pellicola con Gerard Butler che ha riacceso l'interesse per il franchise spingendo la produzione a mettere in cantiere nuovi capitoli. L'action movie incassa altri 6,6 milioni, segnando un calo del 56%, e supera i 26 milioni domestici e i 32 milioni globali. Nel film, Gerard Butler interpreta Big Nick, un grintoso agente di polizia di Los Angeles che setaccia l'Europa in cerca dell'ex marine diventato ladro Donnie (O'Shea Jackson Jr.) che sta pianificando un furto di diamanti.