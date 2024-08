Il mostro della laguna nera: in lavorazione il remake di James Wan

Il regista di Aquaman James Wan torna dietro la macchina da presa per il suo prossimo lungometraggio, il remake de Il mostro della laguna nera, ed è in trattative iniziali per dirigere per Universal Pictures.

Il progetto è descritto come una "rivisitazione moderna e concreta che si appoggia all'orrore viscerale pur rendendo omaggio al classico originale".

Il film cult e i progetti della Universal

Sono passati 70 anni da quando Il mostro della laguna nera ha debuttato per la prima volta sul grande schermo nell'adattamento del 1954 diretto da Jack Arnold interpretato da Richard Carlson e Julia Adams. Nel corso degli anni, diversi registi tra cui Guillermo del Toro hanno provato a realizzare il reboot del film in bianco e nero basato su un gruppo di scienziati che incontrano un mostro preistorico nelle acque amazzoniche, ma nessun progetto è decollato.

La locandina di Il mostro della laguna nera

Il mostro della laguna nera è l'ultimo tentativo di Universal di sfruttare il suo vasto catalogo di mostri classici per i cinema. Dopo che l'esperimento dello studio di creare un universo mostruoso è fallito con il disastro al botteghino di Tom Cruise La mummia, la casa di produzione ha optato per concentrarsi su lungometraggi indipendenti piuttosto che su un Dark Universe interconnesso. Finora, i risultati sono stati contrastanti.

Universal ha ottenuto un successo di critica e commerciale con L'uomo invisibile del 2020 con Elisabeth Moss, che ha incassato 143 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di 7 milioni di dollari. Eppure Renfield, con Nicholas Hoult nel ruolo dello scagnozzo squilibrato di Dracula, è stato un fiasco totale con 26 milioni di dollari a livello globale. Un remake di Wolfman, con Christopher Abbott, è attualmente in lavorazione per lo studio.

La società di produzione di Wan, Atomic Monster, che si è recentemente fusa con la Blumhouse di Jason Blum ed è nota per successi horror come M3GAN, The Nun e Annabelle, produrrà il film. Wan è la forza creativa dietro franchise spaventosi come le serie The Conjuring e Saw. Con Fast & Furious 7 e Aquaman nel suo curriculum, è anche uno dei pochi registi con due film che hanno guadagnato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino globale.