The Bride!, il film di Maggie Gyllenhaal sarà un "musical punk e violento"

Abbiamo un intrigante aggiornamento su The Bride!, il prossimo film diretto da Maggie Gyllenhaal e incentrato sulla moglie di Frankenstein.

Peter Sarsgaard, co-protagonista del progetto targato Warner Bros., lo descrive a THR come "punk", "violento", "selvaggiamente romantico" e conferma che ci saranno numeri di canto e di ballo sparsi per tutta la durata del film.

"Ci sono grandi numeri di danza e altre cose nel film. È la cosa migliore che abbia mai letto", dice Sarsgaard. "Per me è sia un grande film per adulti che un grande film per adolescenti. È ciò che tutti sperano e cercano di ottenere con un blockbuster".

Le riprese di The Bride! sono iniziate ad aprile e la produzione si è conclusa di recente. Il direttore della fotografia di Joker: Folie a Deux, Lawrence Sher, ha girato i due musical contemporaneamente.

I dettagli del film

The Bride! ha un cast di tutto rispetto: Sarsgaard, Christian Bale, Jessie Buckley, Annette Bening, Penelope Cruz, John Mulaney e Jake Gyllenhaal. Il budget si aggira intorno ai 100 milioni di dollari. Il progetto è passato a Warner Bros. dopo essere stato abbandonato da Netflix.

Un wallpaper del film La moglie di Frankenstein

Gyllenhaal ha diretto il dramma psicologico La Figlia Oscura, finanziato da Netflix nel 2021 e interpretato da Olivia Colman, che si è rivelato un successo di critica. Ha ottenuto tre nomination agli Oscar e ha fatto vincere a Gyllenhaal il premio per la migliore sceneggiatura a Venezia. C'è da scommettere che Gyllenhaal presenterà questo film in anteprima al Lido nel 2025.

La sinossi del film recita: "Il solitario Frankenstein si reca nella Chicago degli anni Trenta per chiedere l'aiuto del dottor Eufronio nella creazione di una compagna per sé. I due riportano in vita una giovane donna assassinata e nasce The Bride. La donna va oltre le intenzioni dei due, dando vita a una storia d'amore infuocata e a un movimento sociale selvaggio e radicale che attira l'attenzione della polizia".

Il film è un remake di La moglie di Frankenstein del 1935, il sequel di Frankenstein del 1931. Il lancio nelle sale e in IMAX è previsto per il 3 ottobre 2025.