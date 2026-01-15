Dopo Falsissimo, Antonio Medugno denuncia la gogna social: “Non tutti reggono”

Dopo la messa in onda della prima puntata di Falsissimo - Il prezzo del successo, l'inchiesta firmata da Fabrizio Corona sul presunto sistema Signorini, Antonio Medugno è finito al centro di una forte attenzione mediatica e su Instagram e TikTok. Nelle ultime ore, il modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha denunciato sui suoi profili social di essere vittima di una serie di insulti, offese e commenti carichi di odio.

Lo sfogo sui social: "La cattiveria è sempre più diffusa"

Attraverso una serie di video, Medugno ha espresso tutta la sua amarezza per il clima che si è creato attorno alla vicenda. "Vedo una cattiveria sempre più diffusa, soprattutto da parte di persone che hanno figli e dovrebbero conoscere il valore dell'empatia. Io sto trovando la forza di reagire, ma non tutti ce l'hanno. Spesso ci si rende conto del peso delle parole solo dopo, quando ormai si piange e ci si pente", ha scritto l'ex gieffino.

Il coinvolgimento nell'inchiesta di Fabrizio Corona

Il nome di Antonio Medugno era emerso nella prima puntata dell'inchiesta di Fabrizio Corona, basata su presunte chat fornite dall'ex manager Alessandro Piscopo. Conversazioni precedenti all'ingresso di Medugno nella Casa del Grande Fratello che, secondo l'accusa, farebbero riferimento a un comportamento poco professionale da parte del conduttore del reality, che avrebbe invitato il modello a casa propria.

Antonio Medugno al GFVIP

Le denunce e l'indagine in corso

Dopo l'esplosione del caso, sono seguite diverse denunce. Antonio Medugno ha querelato Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione; il conduttore risulta attualmente iscritto nel registro degli indagati. I pubblici ministeri di Milano che seguono l'indagine hanno già ascoltato i soggetti coinvolti, tra cui Fabrizio Corona, denunciato da Signorini per revenge porn. Quest'ultimo si è presentato spontaneamente in Procura e, secondo quanto emerso, avrebbe definito Medugno "un soggetto particolare".

Le parole di Alessandro a Lo stato delle cose

Contrariamente a quanto molti credono, il tiktoker ha ribadito di non aver tratto alcun vantaggio dalla vicenda. Ospite a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, Antonio Medugno ha raccontato di aver perso opportunità professionali: "Ho perso solo lavoro, io non sto lavorando", ha dichiarato, spiegando di sentirsi trascinato in una gogna mediatica per degli eventi che, senza questa esposizione, avrebbe probabilmente portato con sé in silenzio per tutta la vita.