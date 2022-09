Don't Worry Darling, esce il punteggio su Rotten Tomatoes: bocciato il film di Olivia Wilde

Dopo tutte le controversie degli ultimi giorni, i fan ora vogliono sapere se Don't Worry Darling, il nuovo thriller di Olivia Wilde, è un film effettivamente valido: a rispondere a questa domanda ci ha pensato, come al solito, Rotten Tomatoes e sembra proprio che le prime recensioni siano piuttosto chiare a riguardo.

Don' Worry Darling: Florence Pugh e Harry Styles nei ruoli di Alice e Jack

Il film, che è stato presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia 2022, ha un punteggio del 46% con un totale di 24 recensioni su Rotten Tomatoes. Questo non è sicuramente l'inizio migliore per convincere i fan che questo titolo sia assolutamente imperdibile al punto di meritare un'uscita al cinema.

Per coloro che non hanno prestato attenzione alle suddette controversie: negli ultimi giorni la Wilde, regista di Don't Worry Darling, ha dato vita ad una polemica riguardante Shia LaBeouf, mentre la star della pellicola, Florence Pugh, si è rifiutata di partecipare alla conferenza stampa della premiere veneziana.

Don't Worry Darling: Florence Pugh durante una scena del film

Negli ultimi due giorni si è anche parlato di possibili tensioni (o addirittura di una vera e propria rottura) tra la Wilde e Harry Styles, e c'è persino un video virale che alcuni sostengono immortali il cantante britannico intento a sputare addosso al suo co-protagonista, Chris Pine, durante la prima del film.