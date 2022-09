Don't Worry Darling è al primo posto al box office nonostante le recenti controversie

Don't Worry Darling non ha affatto deluso al botteghino: la seconda pellicola diretta da Olivia Wilde ha guadagnato 19,2 milioni a livello nazionale, conquistando il primo posto tra le uscite cinematografiche degli Stati Uniti.

Il thriller psicologico, interpretato da Florence Pugh, Harry Styles, Gemma Chan, Chris Pine e Nick Kroll, ha anche ottenuto quasi 11 milioni di dollari sul mercato internazionale per un weekend di apertura globale da 30 milioni di dollari totali.

Distribuito attraverso la Warner Bros. in 4.113 cinema, il dramma di due ore narra le vicende di una casalinga degli anni '50 che vive in una comunità idealistica sperimentale con suo marito e che finisce inevitabilmente per scoprire i segreti inquietanti che si celano dietro a quello che credeva fosse un nuovo stile di vita perfetto.

Don' Worry Darling: Florence Pugh e Harry Styles nei ruoli di Alice e Jack

Secondo quanto riferito, il secondo lavoro alla regia della Wilde è costato 35 milioni e, come sappiamo, è stato circondato da una miriade di controversie iniziate con il presunto licenziamento di Shia LaBeouf nell'agosto 2020, in seguito smentito dallo stesso attore. La Wilde e Jason Sudeikis hanno messo fine al loro fidanzamento di sette anni durante le riprese, la regista è stata fotografata mano nella mano con Styles poco tempo dopo e la loro relazione è stata la genesi una serie di polemiche senza fine.