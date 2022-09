Don't Worry Darling: un membro della troupe parla delle controversie sul set del film di Olivia Wilde

Un membro della troupe si è fatto avanti al fine di parlare delle notizie relative ad una presunta faida tra Olivia Wilde e Florence Pugh e tante altre controversie riguardanti il set di Don't Worry Darling che sono circolate online ancora prima che la pellicola venisse presentata a Venezia 2022.

Dopo la prima del film alla Mostra del Cinema, i social media sono stati ulteriormente invasi da una serie di voci sulla presunta faida. Oltre a queste dicerie, ci sono state anche molte speculazioni sulla relazione di Wilde con il co-protagonista e pop star Harry Styles, e abbiamo anche assistito a delle teorie secondo cui Styles avrebbe sputato addosso a Chris Pine durante la premiere.

Durante un podcast il direttore della fotografia del film, Matthew Libatique, ha rivelato che le voci sul film non riflettono la sua esperienza: "Questo è stato probabilmente il set più armonioso su cui sia mai stato. Olivia ha costruito una squadra che credeva in lei e lei credeva in ognuno di noi. Quando sento dire che circolano voci di acrimonia sul set le rifiuto. Non era affatto evidente."

"Qualunque cosa sia successa, è successa molto dopo che me ne sono andato e ho iniziato a fare qualcos'altro. Non sono mai stato testimone di niente e non ho sentito niente. Sai, in questi casi hai la sensazione che potrebbe essere successo qualcosa ma io non ho sentito niente", ha concluso il direttore della fotografia di Don't Worry Darling.