Don't Worry Darling: Florence Pugh ed Harry Styles avvolti in una spirale di bollente sesso domestico

Il breve teaser di Don't Worry Darling mostrato durante il CinemaCon 2022 ha lasciato una forte impressione sul pubblico per le scene di bollente sesso domestico tra Harry Styles e Florence Pugh.

Don't Worry Darling: Florence Pugh e Harry Styles teneramente abbracciati

Don't Worry Darling, nuovo film diretto da Olivia Wilde, vede Florence Pugh nei panni di una casalinga degli anni '50 che inizia a nutrire sospetti sul sobborgo utopico in cui vive. Il film uscirà nelle sale americane a settembre. Nel cast anche Harry Styles, Chris Pine e Gemma Chan.

La regista Olivia Wilde ha rivelato che 18 studi stavano cercando di acquistare Don't Worry Darling, ma lei ha optato per Warner Bros e New Line perché gli studi "hanno chiarito una cosa: questo sarebbe stato un film per i cinema".

Dopo aver debuttato alla regia con l'acclamato La rivincita delle sfigate nel 2019, Olivia Wilde ha collaborato di nuovo con la co-sceneggiatrice Katie Silberman per Don't Worry Darling, basato su una sceneggiatura originale dei fratelli Van Dyke. Il direttore della fotografia Matthew Libatique è il responsabile dello stile visivo unico anticipato dai fortunati che hanno potuto visionare il teaser a Las Vegas.

"È stato progettato specificamente per l'esperienza teatrale, dalla fotografia al sound design fino a ogni minimo dettaglio", ha specificato Olivia Wilde al pubblico di CinemaCon.

La clip mostrata si apre sulle star principali Pugh e Styles che si coccolano a letto insieme, con Pugh che in seguito scopre libri censurati nella sua casa e tenta di rompere uova vuote. Lo stile di vita della periferia residenziale color caramello di Palm Springs inizia a decadere poiché sembra che l'unico ricordo della vita sia una scena di sesso bollente, con Pugh sdraiata su un tavolo in cucina intenta a godere per via del sesso orale. Qualche istante dopo, i suoi vicini le dicono che è pazza per aver messo in discussione l'utopia costruita.

In precedenza Olivia Wilde aveva dichiarato a Vogue che il thriller psicologico è ispirato ai classici erotici di Adrian Lyne Attrazione fatale e Proposta indecente:

"Quei film sono davvero sexy, in un modo adulto ... Continuavo a dire 'Perché non c'è più del buon sesso nei film?'".