The Cut: Orlando Bloom ha messo su 20 chili per interpretare un pugile, irriconoscibile nella prima foto

Sguardo feroce, fisico appesantito, Orlando Bloom è un pugile pronto a rischiare il tutto per tutto nel nuovo film di Sean Ellis.

Dopo aver conquistato la fama globale con i franchise blockbuster Pirati dei Caraibi e Il signore degli anelli, Orlando Bloom guarda al cinema indie per rilanciare la sua carriera. Il suo nuovo ruolo lo vede ingrassato di oltre 20 chili (come si vede nella prima foto) per interpretare un pugile ormai ritirato da tempo che decide di fare ritorno sul ring un'ultima volta.

The Cut, questo è il titolo del progetto, è diretto dal regista Sean Ellis. Oltre a ricoprire il ruolo di protagonista, affiancato da Caitríona Balfe, Orlando Bloom è anche produttore della pellicola estrema che racconta la storia di un pugile ossessionato dall'idea di tornare sul ring, anche a costo della vita. Lo sportivo si sottopone, infatti, a una dieta estrema usando metodi illegali sotto il controllo di un allenatore privo di scrupoli. Il film verrà presentato in anteprima al Festival di Toronto 2024.

L'urlo di Orlando Bloom in The Cut

Un ruolo estremo

La dedizione di Orlando Bloom a The Cut va oltre la semplice trasformazione fisica. Il film si concentra su un aspetto della boxe che solitamente viene trascurato: la lotta per soddisfare i requisiti di peso prima di un combattimento. Questa angolazione unica adottata da Sean Ellis mostra un lato diverso dello sport ed evidenzia le sfide personali che gli atleti devono affrontare. Ecco cosa ha dichiarato al riguardo a Collider Orlando Bloom:

"Abbiamo lavorato al film con estrema cura. Sean Ellis è un grande regista. È una storia davvero unica. Una storia e un film davvero unici, quindi ne sono davvero orgoglioso."