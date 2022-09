Harry Styles a Venezia 2022: "Quando si tratta di recitare, non ho idea di cosa stia facendo"

Candidamente, Harry Styles ha ammesso di non avere idea di cosa stia facendo quando si parla di recitazione. Ieri la popstar inglese ha attirato al Lido un'orda di fan per l'anteprima mondiale di Don't Worry Darling, film di Olivia Wilde presentato Fuori Concorso a Venezia 2022.

Con Don't Worry Darling, Harry Styles torna a interpretare un ruolo di primo piano dopo essere apparso nel finale di Eternals nei panni di Eros. Questa non è la prima volta che il musicista partecipa a un film di peso, visto che nel 2017 ha fatto parte del cast del war movie di Christopher Nolan Dunkirk for. Un'esperienza significativa, ma non sufficiente per sentirsi un esperto nel campo della recitazione, come ha ammesso il cantante durante la conferenza stampa veneziana:

"Fare musica è una cosa davvero personale. Ci sono aspetti della recitazione in cui attingi un po' dall'esperienza, ma per la maggior parte stai fingendo di interpretare qualcun altro. Questo è ciò che trovo più interessante. Possono aiutarsi a vicenda in un certo modo. Ogni volta che riesci a vedere il mondo attraverso una prospettiva diverso, può aiutarti a creare in qualsiasi modo vada. Lo trovo davvero unico. Penso che la parte divertente sia che non sai mai cosa stai facendo in nessuno dei due campi. Quello che mi piace della recitazione è che sento di non avere idea di cosa stia facendo".

Don't Worry Darling è interpretato da Styles al fianco di Florence Pugh, Olivia Wilde, Chris Pine, Gemma Chan, Kate Berlant e Nick Kroll. Il film segue una casalinga degli anni '50 (Pugh) che vive con suo marito (Styles) in una comunità sperimentale utopica quando inizia a preoccuparsi che la sua affascinante compagnia possa nascondere segreti inquietanti.

L'uscita italiana di Don't Worry Darling è fissata per il 22 settembre.