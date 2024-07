Can Yaman, un nuovo scatto fa infuriare i fan sui socai: ecco cosa è successo

Can Yaman, nuovo volto di Sandokan per la serie Rai. Una sua foto è stata oggetto degli insulti da parte di alcuni hater a causa di un suo nuovo scatto, pubblicato sui social da poco.

Can Yaman è destinato a rimare al centro dell'attenzione del pubblico ancora a lungo, vista non solo la nuova serie Rai su Sandokan in cui quest'ultimo sarà interpretato proprio dall'attore turco, ma anche perché Yaman farà una breve apparizione alla prossima edizione del Festival del cinema di Venezia, con indosso abiti Dolce&Gabbana che di certo non lasceranno indifferenti le sue fan.

Can Yaman: i commenti negativi alla sua foto

Nelle ultime ore però, essere al centro dell'attenzione per Can Yaman non si sta rivelando propriamente una cosa positiva. Infatti, su Instagram è stato pubblicato un nuovo scatto che lo ritrae in un primo piano, reso volutamente sfocato con fini artistici. La foto è stata fatta dal fotografo Sergej Onopko ed ha fatto scatenare un vero putiferio di commenti velenosi, ma resosi conto della situazione spinosa l'artista ci ha tenuto a dire la sua rivolgendosi direttamente agli hater.

Can Yaman a Roma: il video della folla fa arrabbiare il capo della Polizia

Il fotografo si è quindi espresso, con sarcasmo e ironia, sulla questione con un post: "Grazie per tutti i commenti di amore e di odio. Apprezzo tutti coloro che hanno condiviso e messo like, ma apprezzo anche i commenti degli hater sul mio profilo, creati da account un minuto fa con zero follower, richiede un grande sforzo, quindi ogni minuto ben speso è un minuto speso per aiutare l'algoritmo". Molti fan dell'attore turco sono preoccupati delle conseguenze che questa situazione potrebbe avere sulla decisione di Yaman di tornare o meno sui social, visto che detesta i commenti degli hater. Qui sotto potete leggere il post del fotografo.