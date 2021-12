Don't Look Up: Leonardo DiCaprio è un vero nerd, parola del consulente scientifico del film

Adam McKay, regista di Don't Look Up, e l'astronoma Amy Mainzer hanno descritto Leonardo DiCaprio come un vero e proprio nerd molto interessato agli aspetti scientifici del film.

Ieri è uscito al cinema Don't Look Up, il nuovo film Netflix diretto da Adam McKay con un cast stellare, tra cui Leonardo DiCaprio che è stato descritto dal regista come un vero e proprio nerd della scienza.

Don't Look Up: Leonardo DiCaprio durante una scena

Durante una puntata del podcast I'm so Obsessed di CNET, Adam McKay ha partecipato insieme all'astronoma Amy Mainzer, che lo ha supportato per i dettagli scientifici di Don't Look Up. Durante la conversazione, Amy Mainzer, astronoma, professoressa e ricercatrice principale del Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer (Neowise) della NASA, ha raccontato di come ha lavorato al fianco del regista, suggerendogli di parlare di una cometa invece che di un'asteroide. Poi, parlando del cast, entrambi hanno ammesso che Leonardo DiCaprio era molto interessato alla parte scientifica della sceneggiatura tanto da sembrare un vero e proprio nerd.

Adam McKay, poi, ha raccontato come si è accorto lui stesso che molti aspetti di Don't Look Up ricordano molto l'ultimo anno e mezzo che il mondo ha vissuto con la pandemia, nonostante sia stato scritto e girato prima:

"Sono stato a casa per cinque o sei mesi e ho visto praticamente il 60% del film diventare realtà. È stato molto strano. L'unico cambiamento che ho dovuto fare è stato rendere la sceneggiatura un po' più folle."

Don't Look Up: Jennifer Lawrence è stata pagata meno di Leonardo DiCaprio

Come svela la nostra recensione di Don't Look Up, al centro della storia troviamo una coppia di astronomi, la studentessa Kate Dibiasky e il professor Randall Mindy, i quali scoprono che una cometa del nostro sistema solare è in rotta di collisione con la Terra. Incredibilmente nessuno sembra preoccuparsi per la minaccia che grava sul pianeta.