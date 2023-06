Don't Look Up, Jennifer Lawrence: 'Sputare un piercing davanti a Leonardo DiCaprio è stato imbarazzante'

Jennifer Lawrence ha parlato degli incidenti che hanno avuto luogo sul set di Don't Look Up, compreso il giorno in cui ha sputato un piercing davanti a Leonardo DiCaprio.

Jennifer Lawrence sta attualmente promuovendo il suo nuovo film, No Hard Feelings, uscito al cinema mercoledì 21 giugno 2023. In occasione del tour promozionale l'attrice è apparsa nell'ultimo episodio di Hot Ones durante il quale si è aperta a proposito di Don't Look Up e degli incidenti imbarazzanti che hanno avuto luogo sul set del film in cui recita al fianco di Leonardo DiCaprio.

Mentre mangiava ali di pollo piccanti, la Lawrence ha ricordato tutti gli incidenti che sono accaduti durante la realizzazione del film del 2021 candidato agli Oscar. Il conduttore di Hot Ones, Sean Evans, ha chiesto alla star cosa fosse stato più angosciante: perdere un dente, ingoiare il suo piercing o essere colpita in faccia da un pezzo di vetro.

"Tutti questi incidenti hanno coinvolto Leonardo DiCaprio, il che è imbarazzante", ha scherzato l'attrice. "Non vuoi sputare qualcosa che è appena passato attraverso il tuo naso con Leo accanto che ti chiede: 'Cosa è quello?'. E tu che inevitabilmente devi rispondere: 'È il mio piercing al naso'."

Don't Look Up: Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence in un'immagine

"Questo è stato imbarazzante, ma ancora peggio è stato perdere i denti, si, i denti... Poiché ho delle faccette dentali, non ho perso soltanto un dente ma un'intera sezione. Era il culmine della pandemia di COVID e non potevo andare dal dentista... quindi ho dovuto girare tutto Don't Look Up con un enorme buco nella mia bocca con Meryl Streep, Jonah Hill e Leonardo DiCaprio. Quindi penso che dovrei dire che l'incidente del dente mancante è stato il più memorabile", ha concluso Jennifer Lawrence.