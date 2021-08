Donnie Darko: stasera su Rai4 il cult con Jake Gyllenhaal e Drew Barrymore

Stasera su Rai4 torna in TV un cult dei primi anni Duemila, Donnie Darko, il film diretto da Richard Kelly nel 2001, con Jake Gyllenhaal, Patrick Swayze, Drew Barrymore, Jena Malone e Maggie Gyllenhaal.

È un viaggio negli anni '80 il film Donnie Darko, in onda stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) alle 21:10 per il ciclo Cult Fantasy. Scritto e diretto da Richard Kelly, qui al suo esordio, il film è interpretato da Jake Gyllenhaal, Patrick Swayze, Drew Barrymore, Jena Malone e Maggie Gyllenhaal.

Jake Gyllenhaal, Jena Malone e lo spaventoso coniglio Frank in una scena di Donnie Darko

Donnie Darko (Jake Gyllenhaal) è un adolescente la cui quotidianità viene stravolta quando la turbina di un aereo precipita durante la notte nella sua stanza, mentre il ragazzo vaga in stato di sonnambulismo nella periferia della città. Ma una strana visione ha segnato Donnie: un'inquietante presenza in costume da coniglio gli ha annunciato che il mondo finirà tra 28 giorni. È solo frutto di un incubo?

Donnie Darko è diventato in breve tempo un vero e proprio fenomeno, segnando indelebilmente il cinema fantastico e alimentando una serie di teorie che appassionano ancora oggi i numerosi fan della pellicola. A seguire, sempre su Rai4, prosegue la seconda stagione in prima visione di The Strain, la serie fanta-horror ideata e prodotta da Guillermo Del Toro.