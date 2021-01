Donnie Darko, Richard Kelly: "Christopher Nolan mi ha aiutato a dare senso al film"

Il regista di Donnie Darko, Richard Kelly, ha celebrato il ventesimo anniversario del cult ricordando il prezioso consiglio di Christopher Nolan che ha reso il film più coerente e facile da seguire per il pubblico.

Jake Gyllenhaal e Drew Barrymore in una scena di Donnie Darko

Christopher Nolan e la moglie e produttrice Emma Thomas hanno visto il film durante una proiezione privata, suggerendo di aggiungere i sottotitoli tra parentesi ("rimangono venti giorni...") dopo l'indicazione delle date di ottobre che permettono allo spettatore di comprendere meglio la scansione temporale degli eventi alimentando la sensazione dell'apocalissi imminente.

"L'idea di mettere le parentesi dopo l'indicazione temporale è stata di Chris e sua moglie" ha rivelato Richard Kelly.

Il regista ha parlato spesso del ruolo avuto da Nolan e dalla moglie, collaboratori della Newmarket, nella distribuzione di Donnie Darko, che stava incontrando grosse difficoltà prima del loro intervento. La coppia venne invitata a una proiezione privata del film.

"Quando le luci si sono accese, Chris e la moglie si sono voltati verso gli executive di Newmarket, Chris Ball e Will Tyrer, e hanno annuito. Li hanno invitati a distribuire il film" ha ricordato Richard Kelly al Guardian, aggiungendo "A volte hai il vento alle spalle, a volte lo trovi di fronte. Donnie Darko è stato un disastro al Sundance. Nessuno se lo ricorda, ma è così, Sono grato per ogni bagliore del senno di poi. ricordo che ci sono voluti sei mesi per vendere il film, ha rischiato di finire direttamente su Starz. Li abbiamo dovuti pregare per far uscire il film nei cinema. Christopher Nolan è intervenuto e ha convinto Newmarket a far uscire il film al cinema."