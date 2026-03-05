Don Matteo 15 stasera su Rai 1 dopo la pausa: le anticipazioni di giovedì 5 marzo

Era in pausa dallo scorso 19 febbraio, ma Don Matteo 15 è pronta a tornare nella sua solita collocazione del giovedì. La fiction è rimasta ferma come molti altri programmi per via di Sanremo, ma andrà regolarmente in onda stasera su Rai 1 alle 21:30 con l'ottava puntata.

Don Matteo 15: dove eravamo rimasti prima dello stop

Don Matteo 14, una scena della serie

Tra Giulia e Diego sembra essere arrivato il momento dell'addio. Le tensioni accumulate nel tempo sono diventate ormai insostenibili e Martini, convinto che la relazione con la Mezzanotte non abbia futuro e temendo che il loro matrimonio possa finire come quello dei suoi genitori, ha scelto di mettere un punto alla storia. Così ha lasciato che Giulia partisse per Milano.

Nel frattempo Giona è riuscito a trovare Maria, ma lei gli ha chiesto di mantenere il silenzio e di rispettare la sua decisione di andare avanti per la propria strada. Lui non ha potuto far altro che accettare, ma è tormentato dall'ansia. Don Massimo invece, profondamente scosso dalla morte di un vecchio commilitone, si ritrova a dover fare i conti con un passato che credeva ormai lontano.

La sinossi completa dell'ottava puntata

Don Matteo 14, una scena della serie

Giulia è partita per Milano e la sua assenza continua a farsi sentire nella vita di Diego. Proprio in questo momento di vulnerabilità entra in scena Caterina, che attraversa un periodo di grande incertezza: non è più sicura della propria vocazione e arriva persino a prendere in considerazione l'idea di lasciare l'Arma. I due finiscono così per avvicinarsi, entrambi segnati da ferite personali, e il loro incontro potrebbe rappresentare l'inizio di qualcosa che va oltre una semplice amicizia.

Intanto Maria vive giorni difficili: teme che il suo passato, ancora avvolto nel mistero, possa mettere a rischio la nuova famiglia che ha trovato in canonica e soprattutto il piccolo Max. Don Massimo cerca di rassicurarla, promettendole che farà tutto il possibile per proteggerla.

Dove guardare tutte le puntate di Don Matteo

Raoul Bova e Eugenio Mastrandrea

L'ottava puntata di Don Matteo 15 andrà in onda stasera su Rai 1 in prima serata e in contemporanea anche in streaming su RaiPlay.

Sulla piattaforma, oltre a essere disponibili anche gli altri 7 maxi-episodi già trasmessi della nuova stagione, ci sono anche le altre 14 stagioni complete della fiction.

Come sempre, Don Matteo farà compagnia al pubblico RAI per diverse settimane. La nuova stagione conta in totale 10 puntate, in onda ogni giovedì. Il finale di stagione è al momento previsto per il 19 marzo, salvo imprevisti.