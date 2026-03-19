Don Matteo 15: nell'ultima puntata il mistero sulla sorte di Don Massimo, stasera su Rai 1

Mentre la clip in anteprima suggerisce che problemi di salute per Don Massimo, Giulia e Diego dovranno affrontare i propri sentimenti nell'ultima puntata della stagione 15, stasera su Rai 1 e RaiPlay

Stasera su Rai 1 va in onda l'ultima puntata di Don Matteo 15, la fiction con Raoul Bova.

L'attesa è al massimo, soprattutto perchè le anticipazioni fornite da una clip in anteprima suggeriscono che Don Massimo potrebbe trovarsi di fronte a un pericolo che mette a rischio la sua vita.

Se Maria deve fare una volta per tutte i conti con il passato, Giulia e Diego dovranno probabilmente affrontare i loro sentimenti. La tensione è palpabile sin dai primi minuti, con ogni evento che sembra portare i personaggi verso scelte definitive.

Don Matteo 15: la trama del finale di stagione

Per Maria (Fiamma Parente) è arrivato il momento di fare i conti con un passato che non l'ha mai abbandonata. Rapita da un gruppo di uomini misteriosi, si risveglia in quello che sembra un vecchio deposito nascosto, circondata da indizi confusi.

La giovane presto scoprirà che la verità è molto più spaventosa di quanto sia mai riuscita a ricordare.

Nel frattempo, la storia d'amore tra Giulia (Federica Sabatini) e il Capitano Diego Martini (Eugenio Mastandrea) sembra aver raggiunto un punto di non ritorno. Entrambi sono convinti che ogni tentativo di riavvicinamento sia destinato a fallire.

Il finale di stagione li costringe a confrontarsi con se stessi e con le scelte fatte, ponendo l'interrogativo più difficile: è davvero arrivato il momento per entrambi di aprire il cuore a nuove possibilità?

Da qualche parte, però, c'è ancora chi crede nel loro amore: sono il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) e Caterina (Irene Giancontieri), custodi determinati dei sentimenti della coppia. Riusciranno nell'intetno di riunire i due innamorati?

Tra mistero, emozioni e colpi di scena, l'ultima puntata intreccia i destini dei personaggi in modo sorprendente, regalando un finale che celebra l'amicizia, la famiglia e i legami più profondi.

Don Matteo 16 ci sarà?

Raoul Bova e Eugenio Mastrandrea

Quando un ciclo si chiude è naturalmente tempo di bilanci, e ancora una volta, incredibilmente, quelli di Don Matteo sono molto buoni. Nonostante le stagioni abbiano ormai da tempo superato la decina, quella che è una delle fiction più longeve della TV italiana gode ancora di ottima salute.

Merito sicuramente del fatto che, pur mantenendo un forte legame con il suo ormai storico nucleo di personaggi e storie, ha saputo negli anni (Don Matteo è in produzione dal 2000) accogliere tantissime novità. Prima fra tutte la sostituzione del protagonista, Terence Hill, con Raoul Bova, che nei panni di Don Massimo è riuscito a evitare quel calo che tutti temevano.

Guardando solo ai risultati, dunque, il rinnovo per la stagione 16 non dovrebbe essere in discussione, ma manca ancora la conferma ufficiale sia da parte della RAI che da parte della società di produzione Lux Vide.

In caso di semaforo verde, poi, bisognerà attendere i normali tempi di produzione, cosa che ci porta a dire che difficilmente rivedremo Don Matteo prima del 2028.