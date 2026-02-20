Ascolti TV 19 febbraio: Don Matteo vince ma cala, per Striscia saluto amaro

Giovedì 19 febbraio 2026 premia ancora una volta Rai 1 nella battaglia degli ascolti tv, con una serata che conferma alcune tendenze ormai consolidate ma offre anche spunti interessanti. Se Don Matteo resta leader pur mostrando segnali di fisiologico calo, la chiusura di Striscia la Notizia lascia l'amaro in bocca a Canale 5. Bene invece le Olimpiadi con il pattinaggio artistico, mentre nell'access continua il duello serrato tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Prime time: Don Matteo vince ma cala, Striscia chiude malinconicamente

Serata dominata da Rai 1 con Don Matteo, che si conferma leader con 3.633.000 spettatori pari al 21,9% di share. Un risultato solido che però evidenzia un leggero calo rispetto alle settimane precedenti, pur mantenendo la fiction nettamente davanti alla concorrenza. Decisamente più complicata la serata di Canale 5: la chiusura di Striscia la Notizia - che ha consegnato il Tapiro ad Andrea Pucci- si consuma con numeri modesti, appena 1.479.000 spettatori e il 10,3%. Un finale sottotono per uno dei programmi più iconici della tv italiana, lontano dalle performance che per anni lo avevano reso centrale nella fascia di access e nel prime time breve.

Buon riscontro invece per Rai 2 con le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: il pattinaggio artistico conquista 2.025.000 spettatori e il 10,2%, confermando l'interesse del pubblico per la rassegna olimpica e piazzandosi come terza forza della serata. Tra le altre proposte: su Italia1 Mission: Impossible - Rogue Nation si ferma a 658.000 spettatori (3,9%), mentre su Rai3 Splendida Cornice segna 836.000 spettatori (5,1%).

Andrea Pucci riceve il Tapiro

Testa a testa nell'informazione tra Rete4 e La7: Dritto e Rovescio ottiene 815.000 spettatori (6,4%), mentre Piazzapulita fa leggermente meglio con 895.000 spettatori e il 6,5%. Sulle altre reti: Tv8 con l'Europa League (Celtic-Stoccarda) si ferma a 348.000 spettatori (1,7%), il Nove con Only Fun - Comico Show raduna 587.000 spettatori (3,6%). Su SkyUno MasterChef registra 764.000 spettatori (3,7%) nel primo episodio e 709.000 (4,7%) nel secondo.

Access prime time: Affari Tuoi batte La Ruota

Nell'access continua il duello tra Rai 1 e Canale 5, con una nuova vittoria di Affari Tuoi su La Ruota della Fortuna. Su Rai1 Cinque Minuti apre con 4.224.000 spettatori (20,3%), mentre Affari Tuoi vola a 4.906.000 spettatori e il 22,6%. Su Canale 5 Gira La Ruota della Fortuna raccoglie 3.728.000 spettatori (17,8%), mentre La Ruota della Fortuna sale a 4.559.000 spettatori e il 21,1%, restando però dietro al game dei pacchi.

Tra gli altri programmi: su Italia1 N.C.I.S. raduna 1.099.000 spettatori (5,1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre segna 1.128.000 spettatori (5,4%) e Un Posto al Sole 1.487.000 spettatori (6,9%). Su Rete4 4 di Sera ottiene 1.053.000 spettatori (5%) nella prima parte e 883.000 (4,1%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo vola a 1.750.000 spettatori (8,2%).