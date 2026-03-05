Nino Frassica replica a Valeria Marini: il video e il precedente che cambia tutto

Nelle ultime ore è diventato virale sui social un video che mostra Valeria Marini mentre scoppia in lacrime durante la trasmissione La Volta Buona, il talk condotto da Caterina Balivo. La showgirl ha raccontato in diretta di essere rimasta molto ferita da una battuta fatta da Nino Frassica durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo, scoppiando a piangere davanti alle telecamere. Proprio oggi, però, il comico siciliano ha pubblicato sui social un video che ha riacceso la polemica: si tratta di uno sketch simile, fatto anni fa, in cui era presente proprio la stessa Marini... che in quell'occasione aveva riso alla battuta.

La battuta di Nino Frassica a Sanremo

Tutto è iniziato durante una gag sul palco del Teatro Ariston, dove Nino Frassica ha citato la showgirl con il suo tipico umorismo surreale. Il comico. co-conduttore della serata finale, aveva detto: "Ha appena mandato un messaggio Valeria Marini, che non è potuta venire perché recentemente si è sottoposta a un'operazione alle labbra, se le è gonfiate e ha scritto". A quel punto Frassica aveva continuato con parole borbottate e incomprensibili, imitando il suono di una bocca gonfia. La gag aveva fatto ridere il pubblico dell'Ariston e aveva generato molti commenti anche sui social.

Lo sfogo in lacrime di Valeria Marini a La Volta Buona

Ospite della trasmissione La Volta Buona, però, Valeria Marini ha raccontato di aver vissuto quella battuta come un attacco personale. La showgirl ha spiegato: "Ci sono rimasta malissimo perché l'ho trovato molto offensivo. Ci ho pianto perché mi ha fatto rabbia. Lui è una persona con cui ho lavorato, il mio secondo lavoro l'ho fatto con lui".

Marini ha poi aggiunto di aver scritto a Frassica in privato e che il comico le avrebbe chiesto scusa. Tuttavia, secondo lei, non sarebbe sufficiente: "Questo è un luogo comune dello spettacolo italiano: dire cattiverie o disprezzare chi ha successo e chi è amato. Questa cosa mi urta tanto. Sto ancora aspettando le scuse pubbliche di Nino Frassica".

Valeria Marini piange a La Volta Buona

Per qualche momento la showgirl è sembrata pronta ad abbandonare lo studio. Subito dopo, però, è tornata a sedersi per ribadire il suo punto di vista: "Io sono una persona molto autoironica, ma non sono un pezzo di carne". La conduttrice Caterina Balivo ha provato a smorzare la tensione ricordando che Frassica le aveva già chiesto scusa in privato, ma Marini ha insistito: vorrebbe delle scuse pubbliche.

Il video pubblicato oggi da Frassica

Oggi è arrivata la risposta social di Nino Frassica, ma non sotto forma di scuse. Sul suo account X il comico ha condiviso un video che mostra come la stessa gag fosse stata fatta diversi anni fa durante Che tempo che fa, nello spazio del Tavolo. Nel filmato si vede chiaramente che tra gli ospiti c'era proprio Valeria Marini, che in quell'occasione aveva riso alla battuta senza offendersi. Un dettaglio che ha riaperto il dibattito online: molti utenti hanno fatto notare che lo sketch era quindi una gag già usata in passato e che, allora, non aveva suscitato polemiche.