Don Matteo 15 verso il finale: le anticipazioni della nona puntata stasera su Rai 1

Stasera su Rai 1, in prima serata, ancora un appuntamento con Don Matteo 15, il penultimo di questa stagione.

La prossima settimana, infatti, la longeva fiction RAI, saluterà il suo pubblico, ma non per molto a lungo: pur non essendoci una conferma ufficiale, Don Massimo e tutta la sua "squadra" dovrebbero tornare anche nel 2027.

Don Matteo 15: la trama della penultima puntata

Don Matteo 14, una scena della serie

Don Massimo decide di fare un regalo speciale a Maria in occasione del battesimo di Max: un cane preso in un canile locale. Il giorno successivo, però, proprio nello stesso rifugio viene rinvenuto il corpo senza vita del proprietario. L'uomo è stato aggredito e ucciso con un violento colpo alla testa. Accanto al cadavere, i Carabinieri trovano un braccialetto che porta subito i sospetti su Adele, socia della vittima. La donna viene interrogata immediatamente e il capitano Diego non esclude che possa essere coinvolta nell'omicidio.

A complicare tutto c'è il fatto che Adele aveva prestato a Mauro tutti i suoi risparmi. Qual era il motivo? Don Massimo decide allora di parlare anche con Gianni, il fidanzato della donna, con cui avrebbe dovuto sposarsi a breve. L'uomo era molto geloso del legame tra Adele e Mauro: entrambi condividevano una grande passione per i cani e trascorrevano molto tempo insieme. Potrebbe trattarsi di un delitto nato dalla gelosia?

Le indagini, però, portano presto verso un'altra direzione. Alla centrale dei Carabinieri arriva una telefonata anonima: una voce irriconoscibile indica dove è nascosta l'arma del delitto. Inoltre, analizzando i tabulati telefonici della vittima, emerge un numero sospetto. Si scopre così che Mauro maltrattava i cani e agiva con l'aiuto di un complice. Quale piano stava portando avanti? Adele, dal canto suo, sostiene di non sapere nulla.

Nel frattempo, dopo il bacio scambiato nell'episodio precedente, il rapporto tra Diego e la collega Caterina Provvedi sembra diventare sempre più vicino. Diego sta cercando di lasciarsi alle spalle una relazione importante, mentre per Caterina si tratta della prima volta in cui prova un sentimento così forte. I due decidono di uscire a cena per conoscersi meglio, ma i loro piani vengono complicati dall'intervento del maresciallo Cecchini.

Cecchini, infatti, è convinto che una nuova donna stia cercando di prendere il posto di Giulia nel cuore del capitano. E non ha alcuna intenzione di accettarlo: per lui la storia tra Diego e la sorella di Don Massimo deve continuare. Determinato a scoprire chi si sia messa tra i due, il maresciallo chiede aiuto proprio a Caterina, ignaro del fatto che sia lei la donna con cui Diego sta iniziando a uscire.

Nel frattempo Giulia torna a Spoleto. Ufficialmente per partecipare al battesimo di Max, ma soprattutto per incontrare Diego e capire se tra loro ci sia ancora una possibilità. Scoprirà, però, che il bel capitano sta frequentando Caterina.

La nona puntata di Don Matteo 15, come le precedenti, è disponibile anche su RaiPlay, in contemporanea alla messa in onda televisivia oppure on demand.