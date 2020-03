Don Matteo 13 si farà: la conferma da Rai Fiction

Con una dichiarazione ufficiale di Eleonora Andreatta, Rai Fiction ha confermato quanto in molti avevano già sospettato: Don Matteo 13 ci sarà.

Don Matteo 13 si farà: la conferma è arrivata da Rai Fiction con un comunicato in cui la direttrice Eleonora Andreatta conclude, senza lasciare troppo spazio a dubbi, che la casa di produzione è già al lavoro per pensare alla prossima stagione.

La stagione 12 di Don Matteo era stata presentata, diversi mesi fa, come quella conclusiva per il parroco interpretato da Terence Hill. Gli ascolti delle 10 puntate, però, hanno fatto registrare nuovi record di ascolti di settimana in settimana, fino ad arrivare a ieri sera, quando l'ultimo episodio ha fatto segnare 7.346.000 spettatori, pari al 26.51% di share.

Coronavirus: il Rosario di TV2000 fa il record di ascolti e preghiere

Così, con una dichiarazione ufficiale, Rai Fiction ha annunciato: "Gli spettatori hanno accolto questa nuova serie e lo sforzo che abbiamo fatto per trovare nuove suggestioni narrative, dalla formula tematica legata ai Comandamenti, a un linguaggio che ha dato ancora più realismo alla comedy, a nuovi personaggi che hanno consentito di arricchire e articolare le trame attorno a una squadra collaudata e irresistibile, a cominciare dal maresciallo Cecchini di Nino Frassica, da Natalina di Nathalie Guetta e dal capitano Olivieri di Maria Chiara Giannetta. Don Matteo è un prete universale e ha stretto un patto forte con gli spettatori che si realizza grazie alla qualità degli sceneggiatori, dei registi, della troupe e degli interpreti. Un grande lavoro orchestrato da una società di produzione di eccellenza come la Lux Vide che insieme a Rai Fiction è già al lavoro per pensare alla prossima stagione".