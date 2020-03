Coronavirus: il Rosario di TV2000 fa il record di ascolti e preghiere

Per aiutare i fedeli nell'emergenza Coronavirus, TV2000 ha promosso il Rosario collettivo ieri sera in diretta, facendo segnare il record di ascolti con oltre 4 milioni di italiani in preghiera.

Record di ascolti ieri sera per TV2000 che, in piena emergenza da Coronavirus, ha proposto agli spettatori una sera di preghiera collettiva. Tutti raccolti a recitare il Santo Rosario, che era stato "sponsorizzato" anche da Papa Francesco. Il risultato: 4,2 milioni di italiani incollati alla TV per il 13% di share.

In tempi difficili, insomma, ognuno combatte paura e difficoltà come meglio sa ed evidentemente oltre 4 milioni di italiani hanno creduto di farlo, divisi ma uniti, davanti alla rete controllata dalla Conferenza Episcopale italiana. Che segna così un risultato senza precedenti perchè TV2000 si è classificata al secondo posto negli ascolti di giovedì 19 marzo, superando perfino Benvenuti al Nord, su Canale 5, che si è "fermato" a 3.220.000 spettatori pari all'11.94% di share.

In tempi di totale incertezza, dunque, una preghiera ci salverà, anche se a farla è Don Matteo, in odor di scalata alle alte sfere ecclesiastiche: mentre TV2000 faceva il boom di spettatori e preghiere, su Rai1 erano in 7.346.000, pari al 26.51% di share, coloro che decidevano di affidare il giovedì sera al parroco interpretato da Terence Hill, in onda con quella che potrebbe essere stata l'ultima puntata della sua storia.