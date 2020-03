Don Matteo 12: la trama dell'ultima puntata, stasera su Rai1

Don Matteo 12 torna stasera su Rai1 alle 21:25 con l'ultima puntata di questa stagione e molto probabilmente dell'intera fiction: alla vigilia di questo ciclo di episodi, infatti, la RAI aveva annunciato che sarebbe stato anche l'ultimo ma gli ascolti incredibili potrebbero far cambiare idea.

Cosa anticipa la trama: il cadavere di una donna viene trovato in casa di Sergio e a scoprirlo è proprio lui. Anna crede nell'innocenza di Sergio, ma il PM Nardi non è del tutto convinto: crede che non sia stato del tutto sincero con Anna e che nasconda qualcosa. Nel frattempo, la Canonica è in subbuglio: il Papa ha proposto a Don Matteo di diventare Cardinale lasciando per sempre Spoleto e tutti i suoi amici. Per Natalina, Pippo e Nino è un duro colpo: l'unico modo per non farlo partire per Roma è "boicottare" Don Matteo e metterlo in cattiva luce davanti al Nunzio Apostolico arrivato a Spoleto per valutare la sua candidatura. E se questo non bastasse? I nostri troveranno il modo per parlare con il Papa in persona?

Don Matteo 12 è stato un viaggio nella società di oggi. Al centro della narrazione sempre Don Matteo (Terence Hill), la Capitana e il Maresciallo, un triangolo capace di creare un racconto che mescola risate ed emozioni. Tante le guest star che hanno arricchito il cast di volti già noti: Fabio Rovazzi, Christiane Filangieri, Simone Montedoro, Giorgia Surina, Nadir Caselli, Simona Cavallari, Paolo De Vita (ep. 4), The Jackal (ep. 6), Elena Sofia Ricci, Antonio Catania, Stefano Dionisi.