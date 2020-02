Don Matteo 12: la trama della sesta puntata, stasera su Rai1

Don Matteo 12 torna stasera su Rai1 alle 21:25 con la sesta puntata, attesissima dai fan che, la scorsa settimana, hanno premiato il ritorno di Terence Hill, dopo due settimane di stop, in quasi 6 milioni.

Come anticipa la trama del sesto episodio, per Ines è arrivato il momento di conoscere suo padre. E dopo qualche fallimentare tentativo, sembra che Ines e Sergio possano davvero diventare una famiglia, grazie soprattutto all'aiuto di Anna, sempre più in sintonia con l'uomo. In Caserma, i nostri devono risolvere un caso che coinvolge Sara Santonastasi, il nuovo capo procuratore e un uomo uscito dal suo passato. Nino, intanto, deluso per una mancata promozione e offeso dal comportamento dei colleghi, pensa alle dimissioni e a una nuova carriera da influencer sul web... con dei tutor d'eccezione: i The Jackal!

Don Matteo 12: i The Jackal ospiti della sesta puntata

Don Matteo 12 sarà un viaggio nella società di oggi. La stagione si compone di 10 puntate che vengono descritte come dieci film con una forte unità tematica, incentrati sul contenuto dei Comandamenti, attualizzati e riletti non solo in chiave religiosa, ma anche laica, con un tono capace di unire profondità e leggerezza. Al centro della narrazione sempre Don Matteo (Terence Hill), la Capitana e il Maresciallo, un triangolo capace di creare un racconto che mescola risate ed emozioni. Tante le guest star che arricchiscono il cast di volti già noti: Fabio Rovazzi, Christiane Filangieri, Simone Montedoro, Giorgia Surina, Nadir Caselli, Simona Cavallari, Paolo De Vita (ep. 4), The Jackal (ep. 6), Elena Sofia Ricci, Antonio Catania, Stefano Dionisi.