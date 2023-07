Don Matteo 14, il nuovo capitano dei Carabinieri si mostra nella prima foto: ecco chi è

Don Matteo 14 segnerà l'esordio del nuovo capitano dei Carabinieri: il personaggio si chiamerà Diego Martini e a interpretarlo ci sarà Eugenio Mastrandrea. A presentarlo in via ufficiale sono stati i produttori di Lux Vide attraverso una foto diffusa sugli account social, a fare gli onori di casa sul set nientepopodimeno che Raoul Bova.

Chi è Eugenio Mastrandrea

Foto di Eugenio Mastrandrea

Romano di nascita, classe 1993, Eugenio Mastrandrea ha esordito, ad appena 9 anni, in ACAB - All Cops are Bastards, il primo film di Stefano Sollima per il grande schermo. Dopo essersi diplomato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, Mastrandrea è stato il co-protagonista di Zoe Saldana nella serie Netflix From Scratch - La forza di un amore (qui la nostra recensione), tra i protagonisti della miniserie RAI del 2021, La fuggitiva. A partire dal 30 agosto lo vedremo anche al cinema in The Equalizer 3: Senza Tregua al fianco di Denzel Washington e Dakota Fanning.

Mentre in Umbria sono in corso proprio in queste settimane le riprese della nuova stagione di Don Matteo, si rincorrono in rete le voci sul cast, tra conferme e new entry. La serie d'altronde ha dimostrato di non temere i grossi cambiamenti, avendo resistito - egregiamente, in termini di ascolti - all'addio del suo protagonista storico, Terence Hill, salutato dall'arrivo di un nuovo parroco, don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Così, nelle scorse settimane, all'annuncio di un nuovo capitano, e di una nuova PM (dovrebbe essere Gaia Messerklinger, già apparsa nell'ottava stagione di Don Matteo), si era saltati subito alla conclusione che sarebbero stati altri due volti storici ad abbandonare la fiction: il capitano Anna Olivieri di Maria Chiara Giannetta e il PM Marco Nardi di Maurizio Lastrico. Le notizie di oggi ci dicono invece che non sarà così, perchè resteranno per tutto il nuovo ciclo di episodi sia l'attrice foggiana che l'attore e comico genovese.