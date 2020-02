Don Matteo 12: i The Jackal ospiti della sesta puntata

I The Jackal saranno ospiti di Don Matteo 12 nella sesta puntata, a completare la conquista, per dir così, della Chiesa ricreata appositamente per il piccolo schermo dopo essere finiti nello spot di Sky per The New Pope.

Dal Vaticano alla parrocchia ben più modesta di Spoleto, i The Jackal non dovranno, però, questa volta, indossare abiti clericali ma saranno in Don Matteo più che altro per far quello che a loro, da qualche anno, riesce particolarmente bene: conquistare la simpatia del popolo del web. Come mai? Tutta colpa del maresciallo Cecchini interpretato da Nino Frassica e della sua crisi. Non avendo ottenuto la promozione sperata, non contento del comportamento dei suoi colleghi, Nino penserà seriamente di abbandonare le forze dell'ordine per diventare influencer! E chi meglio dei The Jackal per carpire tutti i segreti del mestiere?

The Jackal e il correttore automatico: che dramma da papà a Papa!

Chissà che la presenza del collettivo napoletano non aiuti Don Matteo 12 a superare ancora il picco dei 6 milioni di spettatori. Con la quinta puntata, in onda ieri sera, la fiction ci è andata di nuovo molto vicina, conquistando il 26,5% di share e superando i 5,8 milioni di utenti. L'appuntamento col "miracolo" sarà, forse, per giovedì 27 febbraio con la sesta puntata.