Don Matteo 14: Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta confermati nel cast (VIDEO)

Don Matteo 14 non farà a meno di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, che sono stati confermati nel cast nonostante le insistenti voci di addio degli ultimi giorni. Ad annunciarlo sono stati i due attori con un video su Instagram che lasciava inizialmente intendere tutt'altro.

Lei sembra già commossa fino alle lacrime, lui ha la voce tremante: "Ciao a tutti, è la terza volta che proviamo a fare questo video e non è proprio facilissimo". Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta hanno esordito così nel video che era stato annunciato dalla didascalia "Una comunicazione faticosa, e un grazie a tutti". Con grande sorpresa di tutti, invece, i due attori hanno annunciato che il capitano Anna Olivieri e il PM Marco Nardi faranno ancora parte della prossima stagione. "Ci siamo ancora, anche quest'anno. Non diciamo ancora per quante puntate...possiamo solo promettervi che reciteremo meglio di come abbiamo fatto in questo video. Viva Don Matteo, ci vediamo a Spoleto!".

C'è un dettaglio nelle loro parole, però, che non farà dormire certo sonni tranquilli a tutti i fan della coppia: Giannetta e Lastrico non dovrebbero infatti essere presenti in tutte le 10 puntate, e questo probabilmente perchè si sta in effetti lavorando al loro addio. D'altronde proprio oggi Lux Vide ha ufficializzato l'identità del nuovo capitano dei Carabinieri, Diego Martini, interpretato da Eugenio Mastrandrea, e già si attende l'arrivo di una nuova PM.

Don Matteo 14: il cast principale

Tra conferme e new entry, il cast di Don Matteo 14 è così composto al momento: Raoul Bova (don Massimo), Maurizio Lastrico (PM Nardi), Maria Chiara Giannetta (capitano Olivieri), Nino Frassica (Nino Cecchini), Nathalie Guetta (Natalina), Francesco Scali (Pippo), Pietro Pulcini (Ghisoni), Eugenio Mastrandrea (capitano Martini).

La nuova stagione della serie sarà composta da 10 episodi e dovrebbe andare in onda su Rai1 nella primavera del 2024.