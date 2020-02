Don Matteo 12: la trama della quinta puntata, stasera su Rai1

Don Matteo 12 torna stasera su Rai1 alle 21:25 con la quinta puntata, attesissima dai fan che hanno dovuto rinunciare alla fiction per ben due settimane, causa Sanremo 2020 prima e le partite di Coppa Italia poi.

La trama del quinto episodio annuncia un fatto davvero inatteso: Nada, una ragazza ucraina, viene ricoverata d'urgenza in ospedale. Qualcuno, nel cuore della notte, l'ha investita con un furgoncino. Apparentemente alla guida c'era Don Matteo! Mentre è alle prese con il caso, Anna deve fare i conti con il matrimonio della cugina, al quale decide di andare insieme a Sergio. Nel frattempo, l'intera Spoleto si sta preparando all'evento dell'anno: in città arriverà il Papa! Ognuno è alle prese con i preparativi, anche il nostro Cecchini, che per l'occasione vuole preparare l'asado argentino. E per farlo al meglio ha deciso di allevare personalmente un maialino, che porta al guinzaglio per i vicoli di Spoleto. Ma che farà il nostro maresciallo quando il maialino sparirà misteriosamente?

Don Matteo 12, assicurano gli addetti ai lavori, sarà un viaggio nella società di oggi. La stagione si compone di 10 puntate che vengono descritti come dieci film con una forte unità tematica, incentrati sul contenuto dei Comandamenti, attualizzati e riletti non solo in chiave religiosa, ma anche laica, con un tono capace di unire profondità e leggerezza. Al centro della narrazione sempre Don Matteo (Terence Hill), la Capitana e il Maresciallo, un triangolo capace di creare un racconto che mescola risate ed emozioni. Tante le guest star che arricchiscono il cast di volti già noti: Fabio Rovazzi, Christiane Filangieri, Simone Montedoro, Giorgia Surina, Nadir Caselli, Simona Cavallari, Paolo De Vita (ep. 4), The Jackal, Elena Sofia Ricci, Antonio Catania, Stefano Dionisi.

Don Matteo 12 va in onda il giovedì sera su Rai1, per 10 settimane, ed è contemporaneamente visibile anche in streaming su RaiPlay, dove sarà possibile seguire gli episodi anche in replica, nella sezione RePlay o in quella appositamente dedicata alla fiction.